Венгрия - Россия: прогноз на товарищеский матч 05.06.2017, смотреть онлайн, где трансляция (ВИДЕО)

Подробности предстоящего товарищеского матча Венгрия - Россия 5 июня 2017, прогноз на игру - читайте в материале TopNews.

5 июня 2017 года на стадионе "Гроупама Арена" в Будапеште состоится товарищеский матч по футболу между сборными Венгрии и России. Начало в 21:30 мск.

Венгрия - Россия 5 июня 2017: смотреть онлайн, по какому каналу трансляция?

В прямом эфире трансляцию товарищеского матча Венгрия - Россия 5 июня 2017 покажет "Матч ТВ", а следить за поединком онлайн можно будет на сайте канала. Начало в 21:20 мск.

Венгрия - Россия 5 июня 2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО

Венгрия - Россия 5 июня 2017: перед матчем

Сборная Венгрии пока не успела поучаствовать в товарищеских матчах в последние месяцы, а ужшкммт россияне проиграли команде Кот-д'Ивуара 0:2 и сыграли вничью с Бельгией - 3:3.

В последний раз Россия и Венгрия встречались на поле также в товарищеском матче в 2014 году. Тот поединок окончился победой нашей команды - 2:1.

Россия - Венгрия 2:1 ВИДЕО голов

Голкипер сборной Венгрии Петер Гулачи заявил, что его команда будет играть на победу с Россией.

"Встреча со сборной России будет важной и сложной, поскольку соперник готовится к Кубку конфедераций. Мы готовы к этому матче. Хотим продолжить развивать свою игру и добиваться хороших результатов. После товарищеского матча с Россией нам предстоит встреча отборочного турнира ЧМ-2018 с командой Андорры. Будем играть на победу в обоих матчах. Хотим успешно завершить сезон перед глазами своих болельщиков", - отметил он.

Главный тренер сборной Венгрии Бернд Шторк считает, что сражение с Россией станет хорошим тестом для его подопечных.

"Нам предстоит товарищеский матч с очень сильным соперником. Сборная России играет в очень организованный футбол, быстро переходит из обороны в атаку и наоборот. Россияне действуют компактно. Плюс они приехали в Венгрию в рамках подготовки к Кубку конфедераций, а значит находятся в хорошей форме. Для нас эта встреча станет хорошим тестом", - сказал специалист.

Венгрия - Россия 5 июня 2017: прогноз, ставки букмекеров

Аналитики букмекерских контор считают россиян фаворитами предстоящего поединка и принимают ставки на победу подопечных Станислава Черчесова в среднем с коэффициентом 2,5, на ничью - 3,3, на успех Венгрии - 3,00.