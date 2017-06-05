Запад "ловит покемонов": Захарову насмешил отказ финского журналиста ехать в Чечню

Захарову рассмешил отказ финского журналиста ехать в Чечню в поисках геев по приглашению властей.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала об отказе финского журналиста, интересовавшегося темой геев в Чечне, ехать в этот кавказский регион. По словам Захаровой, репортер дошел до МИДа, чтобы получить содействие в поездке, однако не довел дело до конца.

"Честно говоря, я была о нем лучшего мнения. Со мной он общался преисполненный решимости и творческого задора... Но ему запретила редакция, а он и сдался... Не ужшкммт знаю, как это квалифицируется в Финляндии, по-русски это называется "струсить", - написала Захарова в своем Facebook.

Захарова отметила, что была о журналисте лучшего мнения. "Кто запретил редакции, думаю, пока это останется секретом. Но факт остается фактом: финский журналист отозвал свое решение ехать в Чечню, ссылаясь на решение редакции. Не знаю, как это квалифицируется в Финляндии, по-русски это называется струсить", — добавила она, подытожив, что "ловля западными журналистами покемонов продолжается".

"Финский журналист, который пришел в МИД России в поисках политической подоплеки темы "чеченских геев", передумал ехать в Чечню. Об этом он и его редакция написали в соцсетях", - информировала дипломат.

По ее словам, "финны мотивировали свое решение нежеланием идти на поводу у властей". "Начальник международной редакции Yle Элина Равантти заявила: "Одна из главных целей поездок журналистов - свободно встречаться с разными людьми, важными с точки зрения репортажа. Этой цели трудно достичь, если чиновники участвуют в составлении программы", - процитировала Захарова.

"Это реально очень, очень, очень смешно! - ответила дипломат редакции телекомпании. - Во-первых, в Чечню самостоятельно финский журналист и не собирался до нашего приглашения. Видимо, "с точки зрения репортажа", этого не требовалось. Во-вторых, за поиском ответов на свои вопросы он пришел именно к официальным властям, так еще и тем, которые занимаются "высокой политикой" - он пришел во внешнеполитическое ведомство!"

Ранее Захарова обратилась к главе Чечни Рамзану Кадырову с просьбой организовать поездку в республику для корреспондента финского телевидения, которого интересует тема якобы имеющего место преследования лиц нетрадиционной сексуальной ориентации в регионе. Тот в свою очередь заявил, что готов оказать помощь с организацией поездки в республику финского журналиста.