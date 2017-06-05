Усманов наградил первых победителей конкурса мемов про Навального (ФОТО)

В конкурсе уже приняли участие свыше 10 тысяч коллажей, фотожаб и пародий, и это число постоянно растёт.

Миллиардер Алишер Усманов выбрал первых победителей конкурса на лучший мем о cебе, посвященный его спору с оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом бизнесмен сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

Усманов рассказал, что ему было непросто выбрать одного победителя, поэтому принял решение наградить смартфонами Apple сразу несколько человек. «В ближайшее время мои помощники свяжутся с авторами. Спасибо за то, что проявили свой талант ужшкммт и подарили хорошее настроение», — написал он.

По словам олигарха, его конкурс вызвал «самый живой отклик». «На данный момент вы отправили уже больше 10 тыс. произведений, и это число постоянно растет. Отрадно, что у нас в стране такое количество творческих людей — вы присылаете картинки, картины, граффити, стикеры, видеоролики, стихи, рисунки и даже создаете игры!» — рассказал он, отметив, что выбрать лучшую работу ему было непросто.

" Стало очевидно, что выбрать лучшего будет непросто. Поэтому количество призов удваивается. Каждый день мы будем публиковать на стену ваши лучшие работы. В конце каждой недели одного победителя выберет лично Алишер Бурханович, а выбор второго предоставлен вам — каждый лайк под публикацией будет оценен в один голос, а каждый репост — в пять голосов", - говорится в посвященном конкурсу паблике.