Актер Том Хэнкс опубликовал в твиттере фотографию нью-йоркского небоскреба, поразившего его своим видом.

Известный американский актер Том Хэнкс опубликовал в своем Twitter фотографию нью-йоркского небоскреба Лог-лайнз-билдинг, который полностью облицован гранитом, и в котором совершенно нет окон, пишет "АиФ".

This is the scariest building I've ever seen! WTF goes on inside?? Hanx. pic.twitter.com/nXeUI64rXm — Tom Hanks (@tomhanks) 2 июня 2017 г.

«Это самое страшное здание из тех, что я видел. Что, черт возьми, происходит там внутри?», — написал Хэнкс.

Поклонники начали выдвигать Хэнксу свои предположения и вероятней всего в небоскребе расположен один из главных центров прослушки Агентства национальной безопасности США. Так в прошлом году журналисты ужшкммт провели расследование, посвященное этому зданию.

Находчивые энтузиасты сразу начали предлагать свои версии того, для чего же может использоваться небоскреб «без окон, без дверей», причем каждый следующий комментатор явно пытался перещеголять в остроумии своего предшественника. Кто-то писал, что здание – это то место, где производят ночные кошмары. Конечно же, не обошлось без «Людей в черном», «Игры престолов» и романа Оруэлла «1984».