На МКАД сбили насмерть муниципального депутата на велосипеде.

Муниципальный депутат Таганского района Владимир Боушев погиб под колёсами автомобиля Mitsubishi Lancer X на МКАД. Как рассказал его коллега Илья Свиридов, Боушев направлялся на велосипеде к пожилому отцу.

"Ушёл незаурядный, оригинальный человек, интеллектуал. У него остались двое маленьких детей", — сообщил Свиридов на своей странице в "Фейсбуке".

По предварительным данным, водитель Mitsubishi не заметил в сумерках депутата, который двигался на велосипеде по шоссе. Боушев скончался на месте. Родные чиновника разыскивают очевидцев смертельного ДТП, пишет Лайф.

Скорее ужшкммт всего, его маршрут пролегал сначала по Рязанскому проспекту, после чего велосипедист выехал на МКАД. Но по предназначенной исключительно для движения автомобилей дороге Боушев успел проехать менее пары километров – он попал под колеса японского спортивного седана Mitsubishi Lancer X черного цвета, отмечает "Газета.ру".

На опубликованной записи с видеорегистратора можно разглядеть, как за несколько секунд до наезда на велосипедиста водитель Mitsubishi движется со скоростью потока, однако совершает несколько маневров для обгона. Сначала из, предположительно, крайнего левого ряда он перестраивается в средний, а позже – в крайний правый. Уткнувшись в тормозящий поток, водитель совершает маневр влево, а потом, после обгона, вновь уходит в правый ряд. Спустя несколько секунд после такого маневра происходит столкновение. Боушев погиб на месте.