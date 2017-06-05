Список домов под снос в Москве до 2020 года: опубликован стандарт отделки квартир по программе реновации (ФОТО)

Снос пятиэтажек в Москве в 2017 году, последние новости: городские чиновники обещают москвичам качественный линолеум, стальные ванны, современные подъезды и обустроенную придомовую территорию.

Опубликован стандарт отделки квартир по программе реновации

На портале стройкомплекса Москвы опубликовал альбом отделки квартир, предоставляемых москвичам по программе реновации. Согласно фотографиям в буклете мэрии, внешний вид домов, частично совпадает с уже построенными домами по адресу Бескудниковский бульвар, 3 и 5, которые, по словам чиновников, должны стать стартовыми площадками в программе реновации.

"Буклет разработан по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. В ближайшее время стандарты ужшкммт отделки будут утверждены постановлением правительства Москвы", - приводит stroi.mos.ru слова руководителя городского департамента строительства Андрея Бочкарева.

Как следует из представленных вариантов отделки, "современный ремонт под ключ" для бывших жителей пятиэтажек подразумевает "высококачественный линолеум" с пластиковыми плинтусами, в раздельном санузле - стальную ванну, раковину с пьедесталом, керамический унитаз и смеситель с открытой подводкой. Также в распоряжении жильцов окажется "прогулочная аллея или небольшой парк с хорошим освещением, лавочками, клумбами, детскими площадками" в каждом новом квартале, "яркий дизайн и современные материалы отделки в подъездах", современные почтовые ящики и не менее двух скоростных лифтов на подъезд.

Отмечается, что при отделке будут использоваться акриловые краски, а керамическая плитка будет не мельче 300 х 300 мм. В всех помещениях предусмотрен пенопластовый потолочный плинтус, смесители в санузле и на кухне - однорычажные с картриджем, а полотенцесушители - хромированные.

"Ведомости" отмечают, что новый стандарт отделки действительно лучше, чем предусмотренный для жилья по первой московской программе сноса пятиэтажек, где были деревянные плинтусы, раковины без пьедестала, смесители с кран-буксами, межкомнатные двери и линолеум худшего качества, а также крашеные полотенцесушители. Однако ванна осталась стальной, а плитка - крупной.

Как писал ранее TopNews, предварительный список пятиэтажек под снос в Москве опубликован на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

Дома в 40 районах Москвы и 15 поселениях на присоединенных территориях не вошли в предварительный перечень программы реновации. В их числе: Хамовники, Якиманка, Арбат, Замоскворечье, Мещанский, Тверской (ЦАО); Гагаринский и Теплый стан (ЮЗАО); Вешняки, Восточный, Новокосино, Преображенское (ВАО); Дорогомилово, Крылатское, Тропарево-Никулино (ЗАО); Аэропорт, Беговой, Восточное Дегунино, Молжаниновский, Савеловский, Сокол, Ховрино и Хорошевский (САО); Бибирево, Лианозово, Северное Медведково (СВАО); Куркино и Строгино (СЗАО); Зябликово, Чертаново Центральное, Чертаново Северное, Орехово-Борисово Северное, Орехово-Борисово Южное и Братеево (ЮАО); Капотня, Марьино, Некрасовка и Печатники (ЮВАО).

Также в перечень не вошли районы Матушкино и Савелки (Зеленоград), а также поселения Новой Москвы: Роговское, Киевский, Новофедоровское, Вороновское, Краснопахорское, Внуковское, Кленовское, Филимонковское, Щаповское, Десеновское, Марушкинское, Воскресенское, Троицк, Московский и Сосенское.