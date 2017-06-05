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Россияне назвали главных врагов и друзей России

Опубликовано 05.06.17 14:47 Россияне назвали главных врагов и друзей России

Социологи выяснили, какие страны россияне считают враждебно настроенными по отношению к РФ, а какие причисляют к друзьям нашей страны.

Россияне считают главными врагами своей страны США, Украину и Германию. Такие результаты показал опрос, проведенный Левада-центром, передает РИА Новости.

Людям задали вопрос "Какие пять стран вы назвали бы наиболее недружественно, враждебно настроенными по отношению к России?". Почти 70% указали, что наиболее враждебным государством по отношению к России являются США, при этом 21% респондентов уверены, что в последнее время отношения между Москвой и Вашингтоном меняются в лучшую сторону.

Кроме того ужшкммт половина россиян назвала в качестве противника страны Украину, а четверть — Германию. Равное количество респондентов (по 24%) посчитали врагами России Латвию и Литву, а еще 21% — Польшу.

Также опрошенные заявили о дружеских отношениях России с Казахстаном (34%) и Сирией - ее назвали союзником России 15% респондентов (2% в 2015 году), пишет "Интерфакс".

Также в число стран, дружественных РФ, россияне включили Индию (14%), Армению (12%), Кубу (11%), Узбекистан, Таджикистан и Азербайджан (по 9%).

Аргентина, которую год назад называли другом России 13% респондентов, в этом году оказалась в числе "аутсайдеров" с 2%.

Враждебно настроенными по отношению к России странами респонденты считают США (69% против 73% в 2015 году), Украину (50% против 37%), а также Германию (24% против 19%). По 24% включили в этот список Латвию и Литву, 21% - Польшу, 16% - Эстонию, 15% - Великобританию (21% в 2015 году), 9% - Грузию, 8% - Францию.

Наиболее радикально менялось за последние два года восприятие россиянами Турции: сейчас к "врагам" ее причисляют 8%, тогда как год назад - 29%, а в 2015 году - 1%.

На вопрос, находится ли Россия сейчас в международной изоляции, 46% россиян ответили утвердительно, 45% - отрицательно. Из тех, кто считает, что РФ находится в изоляции, 44% обеспокоены этим, а 53% - нет.
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