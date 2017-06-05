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Португалец Мигел Данни покидает "Зенит" после 9 лет в клубе

Опубликовано 05.06.17 14:14 Португалец Мигел Данни покидает "Зенит" после 9 лет в клубе

Однако экс-футболист Константин Лепехин уверен, что это к лучшем: "Нет сожалений по поводу ухода Данни из "Зенита".

Португальский полузащитник Данни (Даниел Мигел Алвиш Гомиш) в своем Инстаграм объявил об уходе из петербургского футбольного клуба "Зенит".

"С глубокой грустью я вынужден сообщить о своем уходе из Зенита. Я провел девять невероятных лет в этой команде, я играл всегда с большим желанием, отдачей, любовью и страстью, носил с честью футболку клуба, но я уважаю решение клуба не продлевать со мной контракт", - написал футболист в своем инстаграме.

 

 

Первый и последний гол. С глубокой грустью я вынужден сообщить о своём уходе из Зенита. Я провёл 9 невероятных лет в этой команде, я играл всегда с большим желанием, отдачей, любовью и страстью, носил с честью футболку клуба, но я уважаю решение клуба не продлевать со мной контракт. Я благодарю за ту любовь, которую всегда получал в Санкт-Петербурге, спасибо всем за это! Благодарю игроков, тренеров и всех работников, с кем я разделил эти 9 лет. Я также благодарю всех людей, которых я здесь узнал, и которые были частью моей жизни в Петербурге. Желаю клубу удачи и много побед. Прощание - это не конец, наоборот, это начало нового приключения.

Публикация от Danny Gomes (@danny_d10b10f6)

"Я благодарю за ту любовь, которую всегда получал в Санкт-Петербурге, спасибо всем за это! Благодарю игроков, тренеров и всех работников, с кем я разделил эти 9 лет. Я также благодарю всех людей, которых я здесь узнал и которые были частью моей жизни в Петербурге. Желаю клубу удачи и много побед. Прощание - это не конец, наоборот, это начало нового приключения", - добавил Данни.

До перехода в "Зенит" Данни три сезона выступал за московское "Динамо". На счету полузащитника 38 матчей за сборную Португалии.

Однако бывший футболист "Зенита" Константин Лепехин заявил, что не чувствует сожаления по поводу ухода из клуба полузащитника Данни. Он также добавил, что 33-летний португалец до последней травмы был одним из ведущих футболистов команды.

"Это оправданно и логично.  Сожаление о том, что он уходит, может быть, но все рано или поздно уйдут. Раз клубом было принято такое решение, значит, они чем-то руководствовались. Сейчас нужно поблагодарить игрока за то, что он радовал болельщиков и очень долго помогал команде делать результат. Скажу так: до последней травмы он был одним из ведущих футболистов, который определял результат. После травмы он еще не стал тем, кем был, но бесспорно и то, что он был полезен и после восстановления от повреждения. Но у меня нет сожаления, что он уходит", - сказан он "Спорт-Экспресс". 

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