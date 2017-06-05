В Китае запустили самый быстрый лифт в мире (ВИДЕО)

В китайском финансовом центре CTF Finance Center заработал самый быстрый в мире лифт - максимальная скорость — 75,6 км/ч.

Японская компания Hitachi разработала и запустила в Китае самый быстрый лифт в мире, сообщает телеканал "360" со ссылкой на Daily Mail.

Грузоподъемная машина находится в здании финансового центра CTF Finance Center в Гуанчжоу, на юге КНР.

В ходе испытаний было доказано, что расстояние в 530 метров (до крыши здания) лифт преодолевал за 25 секунд. Машина развивает скорость 75,6 километров в час.

В эксплуатации лифт будет работать медленнее. При подъеме его скорость составит 72 километра в час, а при спуске — 36 километров в час.

Это все ужшкммт равно рекордная скорость. Daily Mail напоминает, что считавшийся рекордсменом до введения нового рекордсмена в эксплуатацию лифт тоже находится в Китае, в Шанхае, и развивает скорость 69 км/час.