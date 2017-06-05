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Крупнейший в Европе круизный лайнер за $1 млрд впервые вышел в море (ВИДЕО)

Опубликовано 05.06.17 13:24 Крупнейший в Европе круизный лайнер за $1 млрд впервые вышел в море (ВИДЕО)

В символическом спуске MSC Meraviglia на воду принимал участие президент Франции Эммануэль Макрон.

5 июня 2017 года в свой первый рейс выходит самый большой круизный лайнер Европы MSC Meraviglia. В символическом спуске на воду принял участие новый французский лидер Эммануэль Макрон.

Длина судна, построенного по заказу швейцарской компании MSC Cruises, составляет 315 метров, высота — 65 метров. Стоимость корабля оценивается в 892 млн. евро или порядка 1 млрд. долларов. Он способен принять на борт 5714 пассажиров и втрое большее число членов экипажа. Всего у лайнера 19 палуб.

К услугам наиболее обеспеченных пассажиров на ужшкммт борту MSC Meraviglia есть Yacht Club — специальная зона с 78 номерами, 15 каютами повышенной комфортности и двумя апартаментами. Услуги батлера в режиме 24/7 прилагаются. Гости "яхт-клуба" также получат доступ в закрытый салон "для своих", спа-центр с услугами массажа.

MSC Cruises - настоящий плавучий город с десятками магазинов, ресторанами и казино.

3 июня судно MSC Meraviglia прибыло в Гавр, откуда уже 5 июня с пассажирами на борту отправился в Лиссабон, Барселону, Марсель и Геную. Он будет ходить по Средиземному морю до 2019 года, после чего его переведут в Майами для проведения круизов по островам Карибского моря.
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