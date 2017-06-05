Результаты ЕГЭ 2017 по паспортным данным: официальный сайт 2017 предоставляет всю информацию

ЕГЭ 2017: расписание экзаменов можно найти на официальном сайте в Сети. 5 июня 2017 российские выпускники сдают экзамен по обществознанию.

ЕГЭ 2017: 5 июня российские выпускники сдают экзамен по обществознанию

Несколько дней назад в России стартовала основная волна сдачи Единого государственного экзамена. Традиционно испытания проходят в несколько этапов, чтобы у выпускников школ было время для отдыха.

Расписание ЕГЭ в 2017 году установлено приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.01.2017 № 5 "Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения единого государственного экзамена по каждому ужшкммт учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2017 году".

ЕГЭ в 2017 году проходит в три этапа: досрочный, основной и дополнительный. Досрочный прошел с 14 марта по 7 апреля, основной этап стартовал 29 мая и продлится до 30 июня, а дополнительный пройдет в сентябре. Кроме того, в рамках основной волны ЕГЭ предусмотрены резервные дни сдачи дисциплин.

5 июня 2017 года российские выпускники сдают самый массовый предмет на выбор - обществознании, а 9 июня школьники будут сдавать обязательный предмет - русский язык.

ЕГЭ 2017: расписание экзаменов

29 мая (понедельник) — география, информатика и ИКТ

31 мая (среда) — математика Б

2 июня (пятница) — математика (профиль)

5 июня (понедельник) — обществознание

7 июня (среда) — физика, литература

9 июня (пятница) — русский язык

13 июня (вторник) — иностранные языки, биология

15 июня (четверг) — иностранные языки (устн)

16 июня (пятница) — иностранные языки (устн)

19 июня (понедельник) — химия, история

Результаты ЕГЭ 2017 по паспортным данным: официальный сайт 2017

Узнать результаты ЕГЭ можно на официальном сайте экзамена. Для этого в специальной форме необходимо будет ввести паспортные данные выпускника, проходившего тестирование.