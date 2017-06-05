Глава "Роснефти" Сечин назвал главные цели антироссийских санкций

Глава «Роснефти» Игорь Сечин связал сохранение антироссийских санкций с попыткой западных стран повлиять на выборы в России.

Глава крупнейшей нефтяной компании России "Роснефть" Игорь Сечин сказал, что санкции против страны введены для влияния на результат выборов. В интервью The Financial Times он заявил, что инициаторы санкций пытаются повлиять на социально-экономическую ситуацию в стране. Его цитирует "Интерфакс".

"Цель состояла в том, чтобы оказать негативное влияние на социально-экономическую ситуацию, сделать её хуже и воздействовать на выборы, это моё глубокое убеждение", — сказал Сечин.

Сечин посетовал на снижение ужшкммт капитализации "Роснефти" из-за ограничительных мер: "Я в поте лица тружусь, пытаясь увеличить капитализацию". Она составляла $93 миллиарда. Затем кто-то решает наложить санкции. И моя капитализация, плод моих усилий, падает до $62 миллиардов".

По его словам, за первые полтора года под его управлением она выросла на 25%. Сечин напомнил, что санкции никак не мешают работе "Роснефти", но рынок смотрит на них по-другому.

Он также отметил, что не любит говорить о санкциях и считает их неоправданными и "даже незаконными", отмечает РИА Новости.

"Нельзя переносить политическую ответственность на корпоративный уровень. Мы не являемся частью международной политики", — указал глава "Роснефти".

Игорь Сечин рассказал, что надеется на политику нынешнего госсекретаря США Рекса Тиллерсона, с которым сотрудничал в нефтяном бизнесе. Также он видит на мировом топливном рынке три ведущие силы: США, Саудовскую Аравию и Россию. Благодаря их координации друг с другом можно будет извлечь выгоду для "компаний, акционеров, для всех".