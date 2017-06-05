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Духов день в 2017 году: какого числа, что за праздник?

Опубликовано 05.06.17 11:30 Духов день в 2017 году: какого числа, что за праздник?

Духов день: что нельзя делать в этот день, приметы и обычаи, и многое другое читайте в материале TopNews.

Духов день в 2017 году: какого числа у православных?

5 июня 2017 года православные верующие отмечают второй день Троицы - Духов день. Он всегда приходится на понедельник, на 51-й день после Пасхи, хотя и не имеет постоянной даты.

По-другому этот праздник называют Именинами Земли, Провожанием русалок, Иван-да-Марья, Русальницей.

По народному поверью, вечером на Троицу с небес сходит Святой Дух, который освящает и благословляет землю и все, что на ней растет. В церквях в этот день проходят службы ужшкммт в честь Пресвятого и Животворящего Духа, который наполняет душу добротой, любовью, радостью, верой и терпением.

На День Святого Духа верующие посещают храм, чтобы помолиться за умерших родственников и знакомых. После храма посещают кладбище, чтобы украсить ветками березы могилы. Там также устраивали трапезу. А вечером вся семья собиралась за столом.

Духов день 2017: что можно и чего нельзя делать?

Люди верили, что в Духов день нельзя тревожить землю и выполнять работы в саду и огороде. Лучше отложить копание земли, посадку растений, прополку и выполнение любых других работ, нарушающих целостность земного покрова. В народе говорили, что работая в этот день можно навредить будущему урожаю. Также сегодня нельзя шить, красить, стирать, делать уборку. Не стоит в этот день заготавливать березовые веники.

Зато этот день подходит для сбора целебных трав, которые, по поверью, в этот день наполнены особой силой и способны также вылечить, как травы, собранные на Троицу. Травы освящали в церкви и хранили целый год.
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