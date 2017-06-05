Путин попросил США не учить жить Россию, отвечая на вопрос о коррупции (ВИДЕО)

Кроме того, президент России рассказал о сомнениях Обамы во вмешательстве России в выборы в США.

Президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу NBC ответил на вопрос о коррупции в нашей стране.

"Почему вам кажется, что вы имеете право задавать нам такие вопросы, причем постоянно? Поучать и давать уроки как жить?" — сказал он.

По его словам, Москва готова прислушиваться к комментариям, но только тогда, когда это делается конструктивно.

"Но мы абсолютно точно не будем это воспринимать, если подобные ужшкммт вещи будут использоваться в качестве инструмента политического конфликта", — подчеркнул президент.

Кроме того, Владимир Путин заявил, что бывший президент США Барак Обама после их личного разговора изменил позицию по вопросу о якобы вмешательстве России в американские выборы.

"Мы говорили об этом и с бывшим президентом Обамой, мы говорили с некоторыми другими официальными лицами - никто никогда не предъявил мне никаких прямых доказательств. Когда мы говорили с президентом Обамой на этот счет, это вам лучше у него спросить, думаю, что он вам скажет, что он тоже уверен в этом, но когда мы с ним говорили, я увидел, что и он засомневался. Я, во всяком случае, так увидел", - приводит слова главы РФ РИА Новости.

Лидер страны добавил, что сейчас технологии дошли до того, что конечный адрес можно закамуфлировать таким образом, что никто не поймет его происхождение.

"И, наоборот, можно так подставить любую структуру, любого человека, что все будут думать, что именно он является источником той или иной атаки. Современные технологии очень изощренные, тонкие и позволяют это сделать. Когда мы это поймем, мы избавимся от всяких иллюзий", - сказал российский президент, выразив уверенность в том, что "никакое вмешательство извне ни в одной, даже в маленькой стране, а уж тем более в такой большой великой державе как Соединенные Штаты не может повлиять на конечный результат выборов".

"Это никогда невозможно", - отметил он.