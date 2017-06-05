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В Рунете появился опасный вирус под видом бесплатных билетов от "Аэрофлота"

Опубликовано 05.06.17 10:19 В Рунете появился опасный вирус под видом бесплатных билетов от "Аэрофлота"

Ленты Facebook переполнены репостами вируса - французам предлагают бесплатные билеты от Air France, россиянам — Emirates или «Аэрофлот». Новый вирус уже сравнили с WannaCry.

Киберпреступники от имени известных авиакомпаний предлагают попытать счастья и выиграть билеты. Ссылки, по которым переходят пользователи, опасны для компьютера и кошелька.

Как сообщил эксперт по кибербезопасности Руслан Юсупов, мошенники могут обчищать онлайн-счета пользователей и компаний, если использовался рабочий компьютер; воровать информацию, в том числе интимного характера; подключать устройство к сети, использующейся для DDoS-атак или рассылки спама, передает "Говорит Москва".

Французам предлагают выиграть ужшкммт два билета от  Air France, а гражданам России от Emirates или «Аэрофлота». Перейдя по ссылке, пользователи заражают своё устройство вирусом-трояном, а затем, авторизовавшись как пользователь Facebook, передают мошенникам свои личные данные, а также рассылает вредоносную ссылку своим контактам.

Новую заразу уже сравнивают с вирусом WannaCry, который несколько недель назад поразил десятки тысяч компьютеров по всему миру. Вредоносная программа блокировала доступ к информации на устройствах с ОС Windows и требовала выкуп от 300 долларов.
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