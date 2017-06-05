 
TOP 10

1 "Я видела, как он добивал": опубликовано ВИДЕО с выжившей в бойне под Тверью

2 Опубликовано ФОТО «Бука», сбившего Boeing 777 на Донбассе. Он из России, утверждают эксперты

3 Четыре арабские страны разорвали отношения с Катаром из-за поддержки терроризма

4 Саратовских врачей обязали сообщать о лишенных девственности несовершеннолетних пациентках

5 "Кому какое дело?": Поклонская объяснила отсутствие мужа в декларации о доходах

6 "Путин может быть связан с Россией": "анонимные источники" американских СМИ стали мемом (ФОТО)

7 Поведение мэра Сочи на детском празднике возмутило жителей (ВИДЕО)

8 В Рунете появился опасный вирус под видом бесплатных билетов от "Аэрофлота"

9 47-летняя Джей Ло выложила домашнее ВИДЕО без макияжа в Instagram

10 Путин попросил США не учить жить Россию, отвечая на вопрос о коррупции (ВИДЕО)

Новости наших партнеров

ИГИЛ взяло на себя ответственность за теракты в Лондоне с семью погибшими

Опубликовано 05.06.17 09:53 ИГИЛ взяло на себя ответственность за теракты в Лондоне с семью погибшими

Группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападение на людей в Лондоне 4 июня 2017.

Запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство" взяла ответственность за теракт на Лондонском мосту, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на The Telegraph. Террористы сделали заявление как только стало известно имя первой жертвы. Ею оказалась Крисси Арчибальд из Канады.

В воскресенье полицейские провели рейд на востоке Лондона в рамках расследования случившегося. Они задержали 12 человек по подозрению в причастности к теракту.

Как сообщал Topnews, в ночь на 4 июня на Лондонском мосту неизвестные ужшкммт на фургоне сбили пешеходов на тротуаре и проехали до рынка Боро-Маркет. Затем вооружённые ножами злоумышленники выбежали из микроавтобуса и напали на прохожих. Полиция заявила о ликвидации напавших, на телах которых нашли муляжи взрывных устройств.

Известно о семи погибших (среди них — граждане Франции и Канады) и почти 50 госпитализированных. Произошедшее официально признали терактом. Полиция задержала 12 подозреваемых в причастности к нападениям.

Ранее ИГ взяло на себя ответственность за теракт на «Манчестер-Арене», в который произошёл в ночь на 23 мая сразу после окончания концерта певицы Арианы Гранде. В результате взрывов погибли 22 человека, десятки людей пострадали.
Другие материалы по этой теме

Задержанные в Москве боевики ИГИЛ хотели взорвать станцию метро «Теплый Стан»

ВИДЕО удара "Калибрами" по позициям ИГИЛ в Пальмире появилось в Сети

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга