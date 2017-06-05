Группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападение на людей в Лондоне 4 июня 2017.

Запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство" взяла ответственность за теракт на Лондонском мосту, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на The Telegraph. Террористы сделали заявление как только стало известно имя первой жертвы. Ею оказалась Крисси Арчибальд из Канады.

В воскресенье полицейские провели рейд на востоке Лондона в рамках расследования случившегося. Они задержали 12 человек по подозрению в причастности к теракту.

Как сообщал Topnews, в ночь на 4 июня на Лондонском мосту неизвестные ужшкммт на фургоне сбили пешеходов на тротуаре и проехали до рынка Боро-Маркет. Затем вооружённые ножами злоумышленники выбежали из микроавтобуса и напали на прохожих. Полиция заявила о ликвидации напавших, на телах которых нашли муляжи взрывных устройств.

Известно о семи погибших (среди них — граждане Франции и Канады) и почти 50 госпитализированных. Произошедшее официально признали терактом. Полиция задержала 12 подозреваемых в причастности к нападениям.

Ранее ИГ взяло на себя ответственность за теракт на «Манчестер-Арене», в который произошёл в ночь на 23 мая сразу после окончания концерта певицы Арианы Гранде. В результате взрывов погибли 22 человека, десятки людей пострадали.