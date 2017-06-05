"Путин может быть связан с Россией": "анонимные источники" американских СМИ стали мемом (ФОТО)

В блогосфере набирают популярность коллажи, пародирующие новости американской прессы о "связях с Россией" и ссылки на "анонимные источники".

Пользователи Сети начали массово выкладывать коллажи с пародиями на сообщения американских СМИ о "связях с Россией" и ссылки на "анонимные источники". Инициаторами идеи стали пользователи Reddit, один из которых опубликовал "скриншот" эфира CNN с подписью: "Срочные новости: Россия может быть связана с Россией".

Юзерам пришлась по душе картинка, и они стали предлагать свои варианты, в том числе коллаж с надписью: "Согласно анонимным источникам, Россия финансирует ужшкммт российскую армию".

CNN uncovers that . . . Russia is funding the Russian Army . . . #WTF pic.twitter.com/fIhPdHTHhI — Dr Can Erimtan (@TheErimtanAngle) 1 июня 2017 г.

Еще один популярный вариант — "Анонимные источники сообщают, что Владимир Путин может быть связан с Россией".

Vladimir Putin may have ties with Russia. HUGE IF TRUE! pic.twitter.com/5z75ErIFFI — Pamela Moore (@Pamela_Moore13) 31 мая 2017 г.

Американские журналисты то и дело публикуют сообщения о якобы имевших место контактах между представителями президента США Дональда Трампа и "российской разведкой", не предоставляя никаких доказательств на этот счет, а источником информации нередко выступают некие "анонимные чиновники". В итоге это привело к началу расследования "российского следа" в сенате и в палате представителей США. Официальная Москва называет все обвинения в свой адрес голословными, а президент России Владимир Путин охарактеризовал информационную кампанию в американских СМИ как "истерию".