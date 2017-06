"Путин может быть связан с Россией": "анонимные источники" американских СМИ стали мемом (ФОТО)

Пользователи Сети начали массово выкладывать коллажи с пародиями на сообщения американских СМИ о "связях с Россией" и ссылки на "анонимные источники". Инициаторами идеи стали пользователи Reddit, один из которых опубликовал "скриншот" эфира CNN с подписью: "Срочные новости: Россия может быть связана с Россией".

Юзерам пришлась по душе картинка, и они стали предлагать свои варианты, в том числе коллаж с надписью: "Согласно анонимным источникам, Россия финансирует ужшкммт российскую армию".

CNN uncovers that . . . Russia is funding the Russian Army . . . #WTF pic.twitter.com/fIhPdHTHhI

Еще один популярный вариант — "Анонимные источники сообщают, что Владимир Путин может быть связан с Россией".

Vladimir Putin may have ties with Russia. HUGE IF TRUE! pic.twitter.com/5z75ErIFFI