Минздрав региона обязал врачей докладывать полиции о лишённых девственности или забеременевших несовершеннолетних пациентках.

Минздрав Саратовской области обязал медиков докладывать правоохранительным органам о несовершеннолетних пациентках, лишённых девственности или забеременевших. Соответствующий приказ был опубликован на сайте региона за подписью министра Владимира Шульдякова.

Как отмечается в документе, врачи обязаны "немедленно сообщать" правоохранительным органам о случаях беременности, лишения девственности и обнаружения венерических заболеваний у девушек, младше 16 лет.

Приказ отсылает к постановлению от ноября 2007 года о "Вопросах министерства здравоохранения Саратовской области". В приказе отмечается, что введённые ужшкммт меры необходимы для "обеспечения своевременного реагирования" на преступления против "половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетних". За контролем приказа назначена следить замминистра здравоохранения Ольга Полынина.

Как отмечает TJ, в ноябре 2016 года СК РФ предложил Министерству здравоохранения передавать ведомству сведения о пациентах до 16 лет, вступивших в половую жизнь для "предотвращения преступлений сексуального характера".

Согласно действующему законодательству - статье 61 Федерального закона о врачебной тайне - медики имеют право разглашать информацию о состоянии здоровья пациента старше 15 лет при угрозе распространения инфекции, при отсутствии у него возможности выразить волю или по запросу органов следствия. Кроме того, врачи имеют право сообщить о здоровье пациента до 15 лет только по запросу родителей или законных представителей.