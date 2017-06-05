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Какой сегодня праздник: 5 июня 2017 года отмечается церковный праздник Леонтия Огуречника

Опубликовано 04.06.17 23:39 Какой сегодня праздник: 5 июня 2017 года отмечается церковный праздник Леонтия Огуречника

Сегодня, 5 июня, также отмечается Всемирный день окружающей среды.

Какой праздник сегодня, 5 июня 2017: Всемирный день окружающей среды

5 июня 2017 года отмечается Всемирный день окружающей среды. Дата этого праздника была принята на Генеральной Ассамблее ООН 16 декабря 1972 года. Целью этой даты служит привлечение внимания общественности к проблемам в области охраны и защиты окружающей среды.

Праздник традиционно отмечают во многих странах, а в России он также известен как День эколога. Сегодня проводятся различные мероприятия ужшкммт по улучшению экологической обстановки, которые побуждают каждого гражданина на действия, направленные на бережное отношение к природе и защиту окружающей среды.

Какой народный праздник сегодня, 4 июня 2017: Леонтий Огуречник, Конопляник

5 июня люди на Руси завершали посадку огурцов: семена сажали в последний раз, иначе они не успели бы вызреть за лето. Также в этот же день впервые приступали к сеянию конопли. Считалось, что если на рябине пышный цвет, значит и засеянная конопля будет урожайной. Из конопли деревенские жители делали масло, которым сдабривали каши. Также в него макали черный хлеб. Из конопляных волокон делали грубое полотно, которое шло на хозяйственные нужды. Им укрывали заложенные на хранение в погреб картофель и овощи, а накрытые конопляным полотном зерновые лучше хранились, не подвергались порче и тлению.
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