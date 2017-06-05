Пародист и телеведущий Максим Галкин прокомментировал слухи о получении гражданства Кипра для себя и своей супруги Аллы Пугачевой, где они приобрели дом.

Артист Максим Галкин прокомментировал слухи о том, что он вместе с женой Аллой Пугачевой получил гражданство Кипра. Скандальная информация ранее появилась в журнале Starhit.

«Если бы меня сфотографировали в Америке, то написали бы потом, что я гражданин США? Мне это неинтересно», — цитирует Галкина телеканал «360».

Ранее адвокат Семен Погосян сообщил, что знаменитости обратились к нему за юридической помощью и купили дом стоимостью более двух млн евро на морском ужшкммт побережье Кипра. По местным законам, такие инвестиции дают право на получение гражданства.

«Теперь у них обоих двойное гражданство. В столицу Кипра супруги прилетели ранним утром, а поздним вечером в этот же самый день уже отправились обратно в Москву», — сообщает Погосян.

Фото адвоката со звездной четой появились в Instagram.