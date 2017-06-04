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"Это как будто два разных человека": ведущая NBC поделилась впечатлениями от интервью с Путиным

Опубликовано 04.06.17 22:46 "Это как будто два разных человека": ведущая NBC поделилась впечатлениями от интервью с Путиным

Журналистка NBC News Мегин Келли, которая была модератором на ПМЭФ и взяла интервью у Владимира Путина рассказала о своих впечатлениях от общения с президентом России.

Телеведущая канала NBC News в эфире программы The Today Show поделилась своими впечатлениями от общения с президентом России Владимиром Путиным во время Петербургского международного экономического форума, где она была модератором и взяла интервью у российского лидера.

«Это как будто два разных человека: на камеру и без камер. При выключенной камере он был очень вежлив, спрашивал о моей семье и рассказывал о своей. На камеру же ужшкммт он был тем президентом России, которого мы все знаем — Владимиром Путиным, которого россияне любят видеть. Он был напористым, эмоциональным, был настроен по-боевому», — сказала она.

Как ранее сообщал Topnews, Владимир Путин принял участие в пленарном заседании на Петербургском международном экономическом форуме. Его модерировала Мегин Келли. Вместе с ним на сцене были премьер Индии Нарендра Моди, федеральный канцлер Австрии Кристиан Керн и президент Молдовы Игорь Додон.

Заседание отметилось многочисленными шутками и фразами Путина, на которые зал реагировал бурно — со смехом и аплодисментами.
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