"У кого-то тырнули припев": Алексей Воробьев уличил Бузову в плагиате (ВИДЕО)

Певец Алексей Воробьев обвинил начинающую певицу Ольгу Бузову и дочь совладельца Уральской горно-металлургической компании Настю Кудри в плагиате.

Популярный певец и бывший ггерой шоу "Холостяк" на ТНТ Алексей Воробьев обвинил начинающую певицу, экс-ведущую телепроекта «Дом-2» Ольгу Бузову, а также Настю Кудри (дочь совладельца Уральской горно-металлургической компании Игоря Кудряшкина) в плагиате.

Певец нашел сходство их хита "Нам будет жарко" и песни Fifth Harmony и Kid Ink "Worth It", написанной еще в 2005 году. В доказательство Воробьев выложил в Instagram два ролика с похожими композициями.

"Мне кажется, что Fifth Harmony у кого-то тырнули припев. Я его точно где-то слышал. Девчонки, Оля Бузова и Настя Кудри, срочно обращайтесь в авторское сообщество!" - ехидно написал Воробьев, в другом видео исполнив фрагмент хита Бузовой и Кудри под звучащий в машине трек "Worth It".

При внимательном прослушивании действительно можно найти сходство в припевах двух разных песен.

Отметим, что ранее у Ольги Бузовой обнаружили заимствования в песне «Привыкаю». Ее песня оказалась очень похожа на композицию певицы Ханны «Потеряла голову».