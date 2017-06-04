Троица в 2017 году, какого числа: что нельзя делать на Троицу, приметы и традиции

День Святой Троицы, отмечаемый в 2017 году 4 июня, представляется в христианской вере одним из главных праздников.

Троица в 2017 году: какого числа отмечается?

Святая Троица - один из главных христианских праздников в Православии, отмечается на 50-й день после Пасхи. В 2017 году Троица выпадает на 4 июня.

В православии принято относить Троицу к числу двунадесятых праздников. Это означает, что он является одним из 12-ти важнейших после Пасхи праздников. Троица символизирует схождение Святого Духа на апостолов, что было ранее обещано Иисусом Христом перед Вознесением.

Сошествие Святого Духа свидетельствовало о тройственности Бога. После этого начали прославлять три ужшкммт ипостаси, а именно: Единого Бога Отца, Сына и Святого Духа.

Троица: история праздника

Праздник Святой Троицы открывает летний календарный цикл, а в основе его лежит культ растительности, поэтому в Украине Троицу называют также Зелеными праздниками.

В этот праздник воспевают Отца, Сына и Святого Духа, а также поминают умерших.

В воскресенье в православных храмах исполняется одна из самых торжественных и красивых служб в году, а после Божественной литургии, совершают вечерню в память о нисхождении Святого Духа на учеников Иисуса.

Троица: приметы, традиции и обычаи

В день Святой Троицы принято украшать свои дома травой, цветами, зелеными ветвями деревьев: клена, ивы, липы. Запрещенным деревом у наших предков считалась осина, иногда ива. Ветки прикрепляли к окнам, на ворота, а пол было принято устилать травами: любыстком, мятой, аиром, или как его называют в народе - татарским зельем.

Считалось, что в эти дни растения обладают особой защитной силой, поэтому защищали семьи от всех бед, помогали выздороветь больным.

Троиица: что нельзя делать

Считается, что на Троицу не стоит назначать свадьбу - якобы ничего хорошего такую семью не ждет. Шить, печь и работать на огороде, как и на другие большие христианские праздники, на Троицу нельзя.

Троица совпадает с окончанием тяжких трудов и подготовкой к уборке урожая. Тех людей, кто не отдыхает в этот день, по поверьям, ждут напасти: у тех, кто пашет, скот падет, у тех, кто сеет, град побьет посевы. У тех, кто прядет шерсть, овцы заблудятся.

Духов День – это следующий день после Троицы, когда запрещается работать на земле, но можно искать в ней сокровище. Якобы земля в этот день обязательно подарит хорошему человеку что-то ценное.

В народе верили, что на Троицу приходят мифические существа - мавки и русалки, поэтому нежелательно одному идти в лес или на поле. Также нельзя водить в лес скот. А еще на Троицу нельзя купаться, иначе, по древним поверьям, русалки затянут на дно.