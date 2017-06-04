YouTube ВИДЕО: гол Манджукича в финальном матче ЛЧ "Ювентус" - "Реал" претендует на гол года

Хорватский нападающий "Ювентуса" Марио Манджукич в финальном матче с мадридским "Реалом" отметился фантастическим ударом в финале Лиги чемпионов, который претендует на звание лучшего гола сезона. Ютуб видео шедевра уже бьет рекорды просмотров в Сети

Настоящий футбольный шедевр сотворил хорватский нападающий Марио Манджукич в финальном матче Лиги чемпионов, который 3 июня состоялся в валлиском Кардиффе. Напомним, в финале ЛЧ-2017 мадридский "Реал" во второй раз подряд завоевал почетный трофей, обыграв в финале туринский "Ювентус" со счетом 4:1.

На 27-й минуте при счете 0:1 в пользу "Реала" форвард итальянцев сотворил просто нечто. Получив в штрафной пас от Игуаина "супермарио" изловчился, и в падении через себя в окружении двух испанских защитников запустил мяч точно ужшкммт в дальнюю девятку ворот Наваса.

YouTube ВИДЕО: гол Манджукича в матче "Ювентус" - "Реал" уже называют одним из самых красивых голов в финале Лиги чемпионов

Гол Манджукича, который футбольные эстеты уже называют одним из самых красивых голов в истории финальных матчей Лиги чемпионов не без оснований считают претендентом №1 на звание лучший гол года.

Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер признался, что у него просто нет слов, чтобы описать гол Манджукича в ворота "Реала".

«Это просто сумасшедший гол, у меня нет слов, чтобы его описать. У Марио не было других вариантов: из такой позиции можно было только сразу пробить через себя. Манджукич попробовал и сделал это так, что у Кейлора Наваса не осталось никаких шансов. Шикарный удар! Марио отлично поймал мяч на ногу», — сказал Ширер в эфире BBC Radio 5 Live.

Отметим, что форвард "Ювентуса" стал всего третьим футболистом в истории, забивавшим в финалах Лиги чемпионов/ Кубка европейских чемпионов за две разные команды. До этого Марио в составе «Баварии» отличился в финальной игре ЛЧ 2013 года с дортмундской «Боруссией» (2:1).

Помимо него за две разные команды в финалах главного клубного турнира Европы забивали Криштиану Роналду («МЮ» и «Реал») и Велибор Васович («Партизан» и «Аякс»), сообщает Чемпионат.com.