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70-летняя австралийка покорила Сеть ФОТО в бикини и раскрыла секрет молодости

Опубликовано 04.06.17 12:35 70-летняя австралийка покорила Сеть ФОТО в бикини и раскрыла секрет молодости

70-летняя жительница Австралии Каролин Хартц впечатлила Сеть своей блестящей внешностью.

Уроженка «зеленого континента» Кэролин Хартц стала главной звездой журнала Femail, который посвятил ей большую публикацию и обложку. В свои 70 лет Кэролин обладает потрясающим телом. 28 лет назад она отказалась от белого рафинированного сахара, что в итоге помогло ей великолепно выглядеть и значительно улучшило самочувствие, пишет MedikForum.

По словам 70-летней австралийки, в ту пору она, как и многие женщины в определенном возрасте, серьезно задумалась над тем, как ужшкммт не располнеть и не «потерять себя». Она стала исследовать этот вопрос, прочла разные статьи и книги, - и пришла к решению скорректировать свое питание, заодно перестав есть сахар.

С тех пор основу рациона Кэролин составляют овощи, фрукты и белки. При  этом, по признанию женщины, она всегда была сладкоежкой. Чтобы, обладая такой привычкой, не сильно страдать от исключения сахара из питания, она научилась готовить десерты без этого ингредиента, с использованием фруктов и ягод и с минимальным количеством углеводов.

«Все мы знаем, что метаболизм с возрастом замедляется. Это означает, что мы должны тщательнее следить за тем, что мы едим, ведь контролировать свой рацион становится сложнее. Главное правило - наслаждаться каждым кусочком пищи, так вы застрахуете себя от переедания», - рассказала она в интервью журналу Femail.

«Большинство женщин старше 50 лет уверены, что уже невозможно иметь хорошую фигуру. Даже 40-летние женщины, особенно те, у кого есть дети, опускают руки перед лишним весом и несовершенствами тела. На самом деле для сохранения молодости нужно делать всего лишь две вещи: смотреть, что вы кладёте в рот и регулярно двигать ногами», — также рассказала Каролин порталу news.com.au.
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