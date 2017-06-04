"Ювентус" - "Реал", счет 1:4: король Испании лично поздравил "Реал" с победой в финале Лиги чемпионов 2017 (ВИДЕО голов)

«Реал» забил в каждом из 60 официальных матчей сезона-2016/17. Зидан остается главным тренером.

"Ювентус" - "Реал": обзор финала Лиги чемпионов 2017

Мадридский «Реал» выиграл у «Ювентуса» в финале Лиги чемпионов. Матч, состоявшийся 3 июня в Кардиффе (Уэльс) на стадионе «Миллениум», завершился со счётом 4:1 в пользу испанского клуба.

Счет в матче на 20-й минуте открыл Криштиану Роналду после передачи Даниэля Карвахаля с ходу пробив в дальний нижний угол.

На исходе получаса игры Гонсало Игуаин зацепился за подачу Алекса Сандро, скинув мяч на Марио Манджукича, который, приняв мяч спиной к воротам, феноменальнным по красоте и точности ударом в падении закрутил ужшкммт мяч по дуге под перекладину.

На 61-й минуте после отскока Карло Касемиро с метров 25 мощно пробил по воротам, мяч задел ногу Сами Хедиры и, сменив траекторию, влетел в угол - Буффон оказался бессилен помочь своей команде.

Три минуты спустя Лука Модрич с правого фланга прострелил на ближнюю штангу, куда на скорости ворвался Роналду, «расстреляв» голкипера итальянцев.

А под занавес матча окончательный разгром "Юве" оформил Марко Асенсио,замкнувший прострел Марсело. К тому моменту «Ювентус» играл вдесятером из-за удаления Хуана Куадрадо, получившего вторую жёлтую карточку на 84-й минуте.

«Реал» стал победителем Лиги чемпионов в 12-й раз, улучшив свой же рекорд. «Милан» выигрывал турнир 7 раз, «Барселона», «Бавария» и «Ливерпуль» — по 5.

"Ювентус" - "Реал", счет 1:4. Обзор матча. ВИДЕО голов

"Реал" установил рекорд, забив в 60 матчах подряд, а Роналду забил 600-й гол в карьере

Футболисты испанского «Реала» установили уникальный рекорд, забив минимум один мяч в каждом из 60 официальных матчей команды в сезоне во всех турнирах, где она принимала участие, передает RT.

В общей сложности игроки «Реала» поразили ворота соперника 173 раза в 60 поединках, забивая немногим менее трёх мячей за игру.

Последний официальный матч, в котором подопечным Зинедина Зидана не удалось забить, датируется 26 апреля 2016 года. Тогда «Реал» сыграл вничью с английским «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов — 0:0.

Кроме того, отметившись дублем в финале Лиги чемпионов Криштиану Роналду забил свой 600-й гол в карьере, став пятый раз подряд лучшим бамбардиром турнира.

Теперь футболисты мадридского «Реала» получат по €1,5 млн евро каждый в качестве призовых за результаты клуба в сезоне-2016/17, сообщает Marca.

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан после победы в финале Лиги чемпионов над "Ювентусом" (4:1) сообщил, что продолжит работать с командой и в следующем сезоне. Французский специалист возглавил мадридцев в январе 2016 года. Под руководством Зидана "Королевский клуб" дважды выиграл Лигу чемпионов и в этом сезоне стал чемпионом Испании, пишет "Спорт-Экспресс".

"Не буду утверждать, что буду работать в "Реале" всю жизнь, – приводит издание слова Зидана. – Но у меня еще год по контракту, и я продолжу работать с командой в следующем сезоне".

Король Испании Хуан Карлос I де Бурбон посетил раздевалку мадридского «Реала» после победы над «Ювентусом» (4:1) в финале Лиги чемпионов. Он лично поздравил команду и тренера со второй кряду победой в этом турнире, отмечает "Советский спорт".

¡NO TE LO PIERDAS! Juan Carlos I BAJÓ al VESTUARIO para FELICITAR a la PLANTILLA del Real Madrid. #FinalChampionsTotal pic.twitter.com/Vv1UkB6sgd — ChiringuitoChampions (@chirichampions) 3 июня 2017 г.

Сам король Испании является бывшим спортсменом. В 1972 году он принимал участие в Олимпийских играх в Мюнхене, где занял 15-е место в соревнования по парусному спорту.