Астрономы нашли в космосе "дверь" в параллельную вселенную

Британские астрономы доказали, что параллельные миры существуют.

Исследователи из Университета Дарема провели исследование, в ходе которого иначе взглянули на недавно открытую область космоса. Ранее астрономы обнаружили холодную область пространства, которую приняли за место, где находится меньше всего галактик.

Новое исследование показало, что есть малая вероятность того, что эта область является свидетельством существования параллельной вселенной. Идея мультивселенной заключается в том, что ужшкммт возможные сценарии разыгрываются одновременно в многоуровневой реальности, а мы переживаем только один уровень, передает РЕН-ТВ.

Ученые полагают, что загадочная холодная область – не что иное, как "синяк", оставленный столкновением нашей и параллельной вселенных в момент зарождения.

Обнаружили загадочный участок в 2015 году, и с тех пор ученые затрудняются объяснить, что это такое. Исследование, проведенное Университетом Дарема позволяет думать, что теория о параллельных вселенных все же имеет право на существование, пишет "Вечерняя Москва".