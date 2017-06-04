На юге Германии афганский мигрант зарезал ребенка из России

В ФРГ 41-летний афганец смертельно ранил 5-летнего мальчика и нанес травмы его матери.

Российский мальчик был зарезан на территории немецкого лагеря для беженцев. Нанесшего смертельные ранения ребенку преступника ликвидировали прибывшие на место происшествия правоохранители, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на портал Nordbayern.de.

Трагический инцидент произошел в одном из лагерей для беженцев, расположенном в федеральной земле Бавария. Злоумышленник, им оказался 41-летний уроженец Афганистана, взял в заложники 5-летнего ребенка. Мужчина угрожал несовершеннолетнему ножом, а затем нанес ужшкммт ему несколько ранений, от которых мальчик скончался.

Тяжелые ножевые ранения получила также мать ребенка. Второй сын женщины, ребенок шести лет, в результате инцидента не пострадал. Погибший ребенок и его мать имели российское гражданство.

Посольство России в Германии проверяет информацию о наличии российского гражданства у пострадавших в лагере для беженцев, расположенном неподалеку от города Регенсбург в Баварии. Как отметил пресс-секретарь дипмиссии Денис Микерин, сообщения полиции о российском происхождении пострадавших требует подтверждения.

«В настоящий момент в контакте с местными правоохранительными органами проверяется информация о наличии у пострадавших российского гражданства», - цитирует Микерина РИА Новости.