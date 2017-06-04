Гороскоп на сегодня, 4 июня 2017, для всех знаков Зодиака

Что приготовили звезды 4 июня 2017 - читайте в материале TopNews.

Гороскоп на сегодня, Овен

Сегодня служебные контакты Овнов могут конфликтовать с личными. Астрологи советуют избегать проявлений ревности, раздражительности, авантюризма, легкомыслия. Попытка выяснить отношения с людьми издалека или с объектом чувств может обернуться дополнительными хлопотами. День не подходит для начала путешествия или учебы, открытия бизнеса за границей, случайных амурных приключений. Не исключена потеря денег в дороге.

Гороскоп на сегодня, Телец

У Тельцов ужшкммт день не способствует получению дивидендов и проведению платежных операций. Момент не подходит для совершения торговых и иных сделок. Астрологи рекомендуют беречь средства. Воздержитесь от лишних покупок и вложений. Не исключены конфликты с деловыми партнёрами и супружеские разногласия. Возможны проблемы в связи со старыми долгами.

Гороскоп на сегодня, Близнецы

У Близнецов сегодня возможны неудачи в личной жизни, материальные и домашние проблемы. Не исключено возникновение острого непонимания с партнёром по браку, родителями, сослуживцами. Представители этого знака, скорее всего, проиграют в конкурентной борьбе в этот день. Избегайте поспешных действий и решений, они могут негативно сказаться на вашей репутации. Будьте дипломатичнее, не спешите принимать вызов и отвечать на чужую критику агрессией.

Гороскоп на сегодня, Рак

Астрологи советуют по возможности отложить на другое время удовлетворение личных потребностей. На повестке дня сегодня могут оказаться чужие нужды. Срочные дела могут спутать ваши планы. Вас ждёт непростой день, если ваша деятельность связана с медициной, путешествиями, обучением, туризмом, оказанием услуг, уходом за животными. Прежние отношения с коллегой противоположного пола могут мешать выполнению повседневной работы.

Гороскоп на сегодня, Лев

Сегодня Львы азартны и не упустят шанс испытать острые ощущения. Благодаря энергии и вере в себя представители этого знака смогут легко обойти соперников. Преодоление препятствий может доставить вам удовольствие. Помните, что везение в одних вещах может обернуться для вас разладом в других. Например, вы можете блестяще проявить себя в творчестве или в учебе, но при этом осложнить отношения с другом (подругой) или потерять часть денег.

Гороскоп на сегодня, Дева

Сегодня Девам не стоит полагаться на везение. Важные начинания лучше отложить. Берегите здоровье, остерегайтесь травм и переутомления, аккуратнее работайте с техникой. Даже если отношения с кем-либо явно не складываются, не доводите дело до ссоры. Вашими основными проблемами могут стать неусидчивость, излишняя предприимчивость, ревность, вспыльчивость, агрессивность, торопливость, болтливость.

Гороскоп на сегодня, Весы

Представителям этого знака сегодня стоит быть подвижнее и общительнее. Вам также пригодится психологическая гибкость, помогающая вовремя гасить конфликты. Любое общение может сопровождаться проявлением личных симпатий или антипатий. В дороге не исключены досадные происшествия. Отправляясь в путь, проверьте автомобильную аптечку и наличие необходимых инструментов.

Гороскоп на сегодня, Скорпион

Этот день не лучшим образом подходит для покупок. Высока вероятность того, что деньги будут потрачены на массу мелочей, но при этом вы так и не купите самого главного. Выбирая товар или совершая сделку вами может управлять излишний азарт. Вкусы и запросы Скорпионов могут оказаться чересчур переменчивыми, непостоянными. Не ставьте человеческие отношения (например, супружеские) в прямую зависимость от состояния финансовых дел.

Гороскоп на сегодня, Стрелец

У Стрельцов сегодня могут до предела накалиться любые неблагополучные отношения. Не исключено усиление разногласий с партнёрами, учениками, подчиненными, начальством. Неудачный момент для публичных выступлений, разговора с шефом, обострения соперничества. Будьте осмотрительнее, чаще делайте перерывы в работе. Остерегайтесь травм, пищевых отравлений, ненужной суеты, раздражительности, эмоциональных стрессов.

Гороскоп на сегодня, Козерог

Козерогам сегодня стоит внимательно присмотреться к людям и обстоятельствам, прежде чем говорить или действовать. Ситуация суток изменчива и плохо поддается вашему контролю. Возможно беспокойство, связанное с людьми издалека, приезжими, путешественниками. Посещение вокзала, аэропорта, медицинского учреждения, посольства или храма может быть сопряжено с дополнительными хлопотами и отсутствием комфорта.

Гороскоп на сегодня, Водолей

Отношения Водолеев с единомышленниками сегодня вряд ли будут гладкими. Не исключены конфликты на деловой, финансовой, идеологической почве. Возможны ссоры, вызванные положением дел на любовном фронте. К счастью, в это время вы не склонны видеть вещи в мрачном свете. Даже если все вокруг вас будет рушиться и меняться, вы обязательно найдете для себя неожиданный новый источник позитивного настроения.

Гороскоп на сегодня, Рыбы

Рыбы сегодня могут постоянно наталкиваться на те или иные препятствия. Вам будет трудно на кого-то положиться. Не сломаться и выстоять в круговороте проблем вам позволит лишь убежденность в своей правоте либо азартное желание победить судьбу. Если вы не можете похвастать ни тем, ни другим, не форсируйте события, а подстраивайтесь под них. Действуйте по обстоятельствам и решайте проблемы по мере поступления.