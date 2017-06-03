"Ювентус" - "Реал": онлайн трансляция 3 июня 2017, финал Лиги чемпионов 2017, где смотреть, прогноз (ВИДЕО)

3 июня 2017 в финале Лиги чемпионов встретятся между собой команды "Ювентус" (Турин) и "Реал" (Мадрид). Подробности предстоящего матча, прогнозы букмекеров, коэффициенты - читайте в обзоре Topnews.

Одно из самых ожидаемых событий футбольного мира - финал Лиги чемпионов - пройдет 3 июня 2017 года на стадионе "Миллениум". На поле в Уэльсе в борьбе за престижный титул сойдутся туринский "Ювентус" и мадридский "Реал". Начало в 21:45 мск.

"Ювентус" - "Реал" Мадрид 3 июня 2017: онлайн трансляция, по какому каналу смотреть?

Прямую трансляцию финального поединка Лиги чемпионов "Ювентс" - "Реал Мадрид" 3 июня 2017 покажет "Матч ТВ". Кроме того, следить за игрой онлайн можно будет на сайте канала. Начало в 21:40 мск.

"Ювентус" - "Реал". Финал Лиги чемпионов 03.06.2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО

"Ювентус" - "Реал" 3 июня 2017: прогноз, ставки ужшкммт букмекеров

Букмекеры не могут выделить явного фаворита грядущей встречи и принимаю ставки на победу "Ювентуса" со средним коэффициентом 2,8, на ничью - 3,2, на успех "Реала" - 2,7.

"Ювентус" - "Реал" 3 июня 2017: перед финалом Лиги чемпионов

По дороге к финалу Лиги чемпионов "Ювентус" не потерпел ни одного поражения ни в группе, ни в плей-офф, где он оставил за бортом "Порту" (2:0 и 1:0), "Барселону" (3:0 и 0:0), "Монако" (2:0 и 2:1).

"Ювентус" - "Барселона" 3:0 ВИДЕО голов

Чуть менее успешен был "Реал", проигравший в полуфинале "Атлетико" 1:2 при первом выигрыше 3:0. Также королевский клуб одолел "Наполи" (оба матча - 3:1) и "Баварию" (2:1 и 4:2 ДВ).

"Реал Мадрид" - "Атлетико" 3:0 ВИДЕО голов

Ранее клубы встречались в 1/2 финала Лиги чемпионов сезона 2014-2015. Тот поединок окончился вничью, а по сумме двух матчей в финал вышел туринский клуб.

"Реал Мадрид" - "Ювентус" 1:1 ВИДЕО голов

По словам главного тренера мадридского "Реала" Зинедина Зидана, он нашел необычный способ мотивировать своих игроков.

С этой целью французский специалист решил показать своим подопечным некоторые моменты из фильма "300 спартанцев". Наставник хочет, чтобы футболисты прониклись духом спартанского царя Леонида и его воинов, готовых без колебания пасть на поле битвы ради спасения родины. Зидан считает, что лучше обращаться к чувствам и энтузиазму игроков подобным образом, нежели длинными речами.

Между тем, бывший полузащитник туринского "Ювентуса" Эдгар Давидс считает Роналду самой большой проблемой клуба.

""Реал" не является непобедимой командой, но в его составе есть два-три футболиста, играющих на поле определяющую роль. У них есть Роналду, и именно он является проблемой. Мы уже видели, как он забил три гола "Атлетико". Такие игроки, как Иско, Бэйл, Роналду и Бензема, представляют собой большую ценность в таких матчах", - сказал спортсмен.