"Ювентус" - "Реал": прогноз на финал Лиги чемпионов 03.06.2017, смотреть онлайн, где трансляция (ВИДЕО)

Подробности предстоящего финала Лиги чемпионов "Ювентус" - "Реал" Мадррид 3 июня 2017, прогноз на матч, ставки букмекеров, кто фаворит - читайте в материале TopNews.

3 июня 2017 года состоится одно из самых ожидаемых событий клубного футбола - финал Лиги чемпионов 2016-2017. На поле стадиона "Миллениум" в Уэльсе сойдутся туринский "Ювентус" и мадридский "Реал". Начало в 21:45 мск.

"Ювентус" - "Реал" Мадрид 3 июня 2017: смотреть онлайн, по какому каналу трансляция?

В прямом эфире трансляцию финала Лиги чемпионов "Ювентс" - "Реал Мадрид" 3 июня 2017 покажет "Матч ТВ", а следить за ходом противостояния онлайн можно будет на сайте канала. Начало в 21:40 мск.

"Ювентус" - "Реал" Мадрид 3 июня 2017. Смотреть онлайн финал Лиги чемпионов. Прямая трансляция. ВИДЕО

"Ювентус" - "Реал" 3 июня 2017: перед финалом Лиги чемпионов

Финальная ужшкммт схватка Лиги чемпионов соберет тысячи болельщиков по всему миру. Уже в эту субботу решится, кому достанется престижный трофей.

Туринский клуб проявил чудеса стойкости в этом сезоне, не потерпев ни одного поражения в Лиге чемпионов. На этапе плей-офф "Ювентус" оставил не у дел "Порту" (2:0 и 1:0), "Барселону" (3:0 и 0:0), "Монако" (2:0 и 2:1).

У "Реала" было больше безвыигрышных матчей в группе, а в плей-офф клуб прошел "Наполи" (оба матча - 3:1), "Баварию" (2:1 и 4:2 ДВ), а также "Атлетико" (3:0 и 1:2).

Ранее клубы встречались в 1/2 финала Лиги чемпионов сезона 2014-2015. Тот поединок окончился вничью, а по сумме двух матчей в финал вышел туринский клуб.

"Реал" Мадрид - "Ювентус" 1:1 ВИДЕО голов

Бывший нападающий "Реала" Предраг Миятович считает, что у "сливочных" сейчас лучший состав в мире.

"У всех финалистов есть свои достоинства, и необходимо уважать их. "Юве" в последнем сезоне играл действительно очень достойно. Команда, способная выбить из турнира "Барселону", достойна всяческих похвал. Если они в двух матчах не пропустили ни одного гола от "Барселоны", то это свидетельствует об их заслуге. Сильная сторона "Ювентуса" — командная игра. Это очень компактная команда, действующая весьма надёжно в обороне. Это видно в тех моментах, когда один защитник совершает ошибку: тогда её исправляют все. Да и в атаке у них есть соответствующие исполнители. Но "Реал" обладает лучшим составом в мире. Кроме того, все игроки в своей лучшей форме", - отметил он.

Помощник главного тренера сборной Нидерландов Руд Гуллит , точно предсказавший победу «Реала» в ЛЧ год назад, поставил на «Ювентус».

Как отмечает Чемпионат.com, в прошлом году голландец с точностью до счёта в серии пенальти предсказал победу «Реала» над «Атлетико» в финале Лиги чемпионов (1:1, по пенальти – 5:3).

«Привет, я Руд Гуллит. В прошлом году я хорошо справился с прогнозом на финальный матч Лиги чемпионов, поэтому меня снова попросили это сделать. Мой прогноз – «Ювентус» победит со счётом 2:1. Я даже подпишусь под этим», — сказал Гуллит в интервью пресс-службе УЕФА.

С голландцем солидарен и бывший футболист мюнхенской «Баварии» и сборной ФРГ Лотар Маттеус, который в своей колонке в The Sun объяснил, почему считает «Ювентус» фаворитом в финальном матче Лиги чемпионов с «Реалом».

«Ювентус» — «Реал» — из тех матчей, которых болельщики хотели бы видеть в финале Лиги чемпионов. Встреча двух великих клубов. Я вижу фаворитом «Ювентус». Разница между клубами заключается в том, что у туринцев гораздо более гибкая команда, чем у «Реала».

Мадридский гранд не очень хорош в поисках ответов на сложные вопросы. А если вы посмотрите на выступления «Ювентуса» в плей-офф Лиги чемпионов, то увидите, что в его случае это по-другому. В противостояниях с «Барселоной» и «Монако» туринцы показали, что могут менять свой подход к игре. У них также лучшая оборона в этом турнире, в которой собраны Кьеллини, Бонуччи, Барцальи и властный Буффон. «Ювентус» пропустил три гола в 12 матчах – это феноменально. «Ювентус» хорош не только обороной. Эта команда отлично выбирается в атаку. Туринцы действуют более компактно, чем мадридцы.

«Ювентус» работает и думает на поле, как единая команда. Считаю, что «Реал» силён, но «Ювентус» ещё сильнее», — написал Маттеус.

"Ювентус" - "Реал" Мадрид 3 июня 2017: прогноз, ставки букмекеров

Аналитики букмекерских контор примерно одинаково оценивают шансы клубов и принимают ставки на победу "Ювентуса" со средним коэффициентом 2,8, на ничью - 3,2, на успех "Реала" - 2,7.