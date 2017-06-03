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У берегов Австралии выловили рыбу "без лица" (ФОТО, ВИДЕО)

Опубликовано 03.06.17 16:25 У берегов Австралии выловили рыбу "без лица" (ФОТО, ВИДЕО)

Ученые выловили у побережья Австралии необычную "безликую" рыбу.

Австралийские ученые, работающие в рамках Национальной программы наук об окружающей среде Центра морского разнообразия, впервые с 1880-х годов сумели выловить «безликую» рыбу.  

Как сообщается на сайте центра, необычная глубоководная рыба, носящая латинское название Typhlonus nasus, не имеет глаз, а рот у нее находится внизу головы.

Вид был впервые описан в середине 70-х годов XIX века научной экспедицией на корабле Challenger. Ученые поймали экземпляр длиной 40 сантиметров на глубине ужшкммт около четырех километров.

"Это наименее изученные области Земли", — приводит издание слова главы научной экспедиции на борту судна Investigator Тима О'Хара.

В ходе экспедиции у восточного побережья Австралии кроме тифлонуса ученым удалось взглянуть также на биолюминесцентных рыб, плотоядных губок, морских пауков вида Colossendeis. Кроме того, они обнаружили ранее неизвестный вид хаунакса, глубоководной рыбы, напоминающей рыбу фугу. Однако пока исследователи не уверены, действительно ли это новый вид или уже известный.
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