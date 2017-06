У берегов Австралии выловили рыбу "без лица" (ФОТО, ВИДЕО)

Австралийские ученые, работающие в рамках Национальной программы наук об окружающей среде Центра морского разнообразия, впервые с 1880-х годов сумели выловить «безликую» рыбу.

Как сообщается на сайте центра, необычная глубоководная рыба, носящая латинское название Typhlonus nasus, не имеет глаз, а рот у нее находится внизу головы.

If he only knew how famous he'd become, imagine the look on his face! Oh...wait #faceless #abysslife #RVInvestigator https://t.co/VmtNTQH8ah pic.twitter.com/utrJZuIER9