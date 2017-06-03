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"Главное, что не назвал меня страшной": Канделаки впервые отреагировала на инцидент с комментатором Орловым

Опубликовано 03.06.17 15:55 "Главное, что не назвал меня страшной": Канделаки впервые отреагировала на инцидент с комментатором Орловым

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала скандальную ситуацию, связанную с высказываниями телекомментатора Геннадия Орлова.

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тинатин Канделаки прокомментировала скандальную ситуацию, связанную с высказываниями сотрудника канала Геннадия Орлова.

"Думаю, вы знаете, что я ни с кем не ссорюсь. Если кто-то полезен каналу, мы их всегда приглашаем к работе с каналом. Моих личных пристрастий к людям нет, я телевизионный продюсер. Не важно, Уткин вы, Орлов или кто-то ещё. Если вы интересны каналу и контент, который связан с вами, востребован телезрителем, он будет на ужшкммт телеканале "Матч ТВ"", - заявила Канделаки журналистам в кулуарах ПМЭФ-2017. Высказывание генпродюсера телеканала цитирует "Интерфакс".

Комментируя недавний инцидент с обсуждением видео, где комментатор Геннадий Орлов заявляет о грядущем банкротстве "Матч ТВ", она не подтвердила данный факт.

"Культура жизни на федеральном канале только-только формируется. Каждый из участников этого инцидента сказал, что для них это был негативный опыт. Так как это мои коллеги, я попробую их оправдать. Наверное, им было достаточно неприятно понять, что их кто-то подслушал и подсмотрел. Хотя, по логике, люди, понимающие, что мы живём в цифровом мире, должны были допустить такую возможность", - отметила Канделаки.

При этом, подчеркнула Канделаки, все полезные каналу сотрудники остаются.

«Когда я посмотрела видео, я подумала: слава богу, не сказали, что я старая и страшная», - не без юмора добавила генеральный продюсер "Матч ТВ".

Как ранее сообщал Topnews, в сети появилось видео, на котором комментатор Матч ТВ Геннадий Орлов говорит о банкротстве телеканала и о том, что сотрудников, включая его самого, выводят из штата. Впоследствии Орлов назвал эту запись продуктом монтажа.
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