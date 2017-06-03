Бывшую звезду "Дома-2" Водонаеву задержали с $30 тысячами в аэропорту Минска (ФОТО)

Бывшая участница телепроекта "Дом 2" Алена Водонаева и певец Алекс Малиновский были задержаны в аэропорту Минска.

О задержании Водонаевой и Малиновского в аээропорту Минска стало известно еще в ночь на 3 июня. По некоторым данным, звезды пытались незаконно вывезти из страны крупную сумму денег.

Первой о скандале в здании главной воздушной гавани Белоруссии сообщила сама Водонаева в своем Instagram.

"7 часов в аэропорту Минска. Когда все это закончился не понятно. Чуть позже все расскажу. Но честно, с таким сталкиваюсь впервые", – написала она в соцсети, выложив ужшкммт фотографию.

Подпись к следующей фотографии модели гласила, что на разбирательство ушло порядка 11 часов. Из-за чего задержали Водонаеву и Малиновского, остается неизвестным.

Как рассказала бывшая участница "Дома-2", скандал произошел из-за 30 тысяч долларов.

"Пошли не по красному коридору, где надо было задекларировать аванс, а по зеленому. Когда у нас спросили, сколько мы везем денег, мы ответили честно. Сотрудники таможни крайне непрофессионально себя вели, устроили цирк с издёвками, отказывались пригласить консула", – цитирует Водонаеву Life.ru.

По словам Водонаевой, из-за действий таможенников она была задержана на 11 часов и пропустила свой самолет.

"Я пытался объяснить на допросе, что мы пересекли линию, потому что сотрудник таможни потребовал у нас паспорт. Мы не собирались скрывать ввозимую сумму", – оправдался Малиновский.

По информации издания у россиянки таможенники изъяли обнаруженные доллары.

Источник же в белорусской таможне сообщил, что у Водонаевой и Малиновского не изымали 30 тысяч долларов.

"За вчерашние сутки в Национальном аэропорту Минск было два случая нарушения провоза валюты. Это были два мужчины. Там совершенно другие суммы, другие фамилии", – цитирует его Sputnik.

Как напомнил сотрудник ведомства, вывезти по зеленому коридору из страны можно не более десяти тысяч долларов.

"А если больше этой суммы, то, пожалуйста, через "красный" коридор, и нужно задекларировать", – добавил собеседник издания.