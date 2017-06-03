Путин признался, что ему доставляет моральное облегчение

Президент России Владимир Путин в ходе беседы с писателем Даниилом Граниным рассказал, что ему приносит моральное облегчение.

Президент России присудил писателю Даниилу Гранину Государственную премию РФ за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности. Соответствующее решение глава государства принял, рассмотрев предложения Совета по науке и образованию и Совета по культуре и искусству, сообщили в пресс-службе Кремля.

Госпремию Гранину президент вручил лично в Константиновском дворце в Петербурге

В ходе беседы с писателем Путин признался, что когда он приезжает в Петербург, то у него "как гора с плеч сваливается", передает РИА Новости.

"Знаете, я как-то поймал ужшкммт себя на мысли: прилетаю из Москвы, и все хорошо, у меня все хорошо, все получается. Настроение хорошее: прилетел в Питер, сел в машину, поехал — и как гора с плеч сваливается. Облегчение какое то наступает душевное, моральное. Вроде и так все было хорошо, а здесь еще лучше. Это такое необычное очень редкое чувство и очень приятное", — рассказал Путин.

Даниил Гранин — знаменитый писатель, сценарист, общественный деятель и фронтовик. Его перу принадлежат такие произведения, как «Искатели», «Иду на грозу», «Выбор цели», «Зубр». Также хорошо известна «Блокадная книга» — хроника жизни Ленинграда в годы Великой Отечественной.

Как отмечает НТВ, государственная премия РФ за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности вручается с 2005 года. Ее размер составляет 5 млн рублей. Лауреатами премии становились патриарх Алексий II, писатели Александр Солженицын и Валентин Распутин, космонавт Валентина Терешкова, политик Евгений Примаков, экс-президент Франции Жак Ширак и король Испании Хуан Карлос I.