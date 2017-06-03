«Домой, курвы, валите на Украину!»: под Гданьском поляки жестоко избили украинских гастарбайтеров

Группа украинских разнорабочих в Польше подверглась нападению со стороны местных жителей.

В польском городе Хващино, в районе Гданьска местными жителями были жестоко избиты украиснкие гастарбайтеры.

"В городе Хващино, неподалеку Гданьска, группа лиц местных жителей окружила дом, в котором проживали граждане Украины, которые находились там, работая на общих основаниях. Окружив дом, нападавшие бросали камни и другие предмеми, сопровождая свои действия оскорбительными словами, унижающие достоинство", - сообщил УНН официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

По информации портала wyborcza.pl порядка 20 поляков, вооруженных битами и арматурами, сначала кидали ужшкммт в стены доома, где проживали около 15 украинцев, некоторые с женами, после чего в ход пошли кулаки. По словам пострадавших, поляки при этом выкрикивали: "Валите **** на Украину", "Польша для поляков!", "Домой, курвы". Досталось и работодателю - гажданину Польши, которй попытался заступиться за своих рабочих.

В результате нападения один гражданнин Украины серьезно пострадал.

Полиция задержала семерых из инициаторов стычки — почти все они находились в состоянии алкогольного опьянения.

Прокуратура возбудила уголовное дело «на основании преступления на почве этнической и расовой ненависти».