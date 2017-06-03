Троица в 2017 году: какого числа, приметы, традиции и обычаи

Святая Троица 2017 года отмечается на 50-й день после Пасхи.

Троица в 2017 году: какого числа?

Великий праздник Троица отмечается на 50-й день после Пасхи, поэтому еще его называют Пятидесятницей. В 2017 году он выпадает на 4 июня. Это один из важнейших церковных праздников в году.

Троица 2017: традиции и приметы

Праздник Троицы отмечают три дня, а хозяйки тщательно к нему готовятся - наводят порядок, украшают жилище свежими ветками клена, березы, ивы, липы, цветами и травами в знак процветания и нового жизненного цикла.

Суббота перед Троицей является ужшкммт поминальным днем. В этот день люди ставят свечи за упокой умерших родственников. Особенно молятся за умерших преждевременной смертью.

Ко Дню Святой Троицы женщины пекут пироги, готовят мясные и рыбные закуски. В некоторых регионах в этот день красят яйца в зеленый цвет.

Первый день Троицы - Зеленое воскресенье - считается в народе днем активности и коварства русалок и прочей мифической нечисти. Специально для защиты от них дома и украшают зелеными ветками. Утром в воскресенье в храмах проходят праздничные богослужения. Также люди ходят друг к другу в гости. Начинаются массовые гуляния, ярмарки.

Второй день праздника называется Клечальным понедельником: после службы священники шли на поля читать молитвы с просьбой к Богу о благословении на будущий урожай.

Третий - Богодухов день - был предназначен для того, чтобы парни выбрали себе невест.

Запреты и приметы на Троицу

В народе считали дурной приметой играть свадьбы на Троицу, но этот день подходит для сватовства и " сговоров ". Считалось. что сговоренную на Троицу семью ждет долгая и счастливая совместная жизнь.

В этот день нельзя работать в поле, во дворе и огороде. Женщинам не рекомендуется шить и стряпать. Также на Троицу не купались, поскольку это считалось русалочьим временем.

Выпавшая на Троицу роса считается очень полезной для здоровья. Девушкам советуют ее умываться, чтобы сохранить молодость и красоту. Дождь в этот день сулит хороший урожай, теплое и грибное лето.

Троица в 2017 году: гадания

На Троицу гадали, начиная с четверга и до воскресенья. Наиболее распространенное гадание было связано с плетением и пусканием по воде венков, но годились и другие распространенные гадания - с кольцами, цепочками, святочные, и т.д.

Загадывая на суженого, девушки плели венки из зелени, цветов или березовых веток и шли к реке. Там они наклоняли голову и сбрасывали венок в воду. По движению венка и загадывали на будущее и на суженого. Считалось, что если венок плывет хорошо и спокойно, у его хозяйки все в этом году будет хорошо. Если венок плывет под водой или утонул, девушке следовало опасаться болезней, смертей близких или других неприятностей. Если венок расплелся, это сулило расставание с любимым. Венок быстро уплыл - значит, жених будет из дальних краев, а если венок застрял у берега, до следующей Троицы сватов можно было не ждать.

Духов день: когда в 2017 году

Следующий день после Троицы называется Духов день. Он посвящен святому духу. Сегодня на Руси старались не работать, и сохранялись все запреты, действующие на Троицу. Люди верили, что на Духов день Земля справляет именины, поэтому трогать ее было нельзя, но это время подходит для того, чтобы искать клады. В народе считали, что Земля одарит богатством того, кто ей понравится.