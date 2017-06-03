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"Холостяк" 5 сезон: финал шоу от 3.05.2017 можно смотреть онлайн на ТНТ (ФОТО, ВИДЕО)

Опубликовано 03.06.17 10:13 "Холостяк" 5 сезон: финал шоу от 3.05.2017 можно смотреть онлайн на ТНТ (ФОТО, ВИДЕО)

"Холостяк", 5 сезон: Илья Глинников определится со своим выбором в заключительном выпуске проекта.

"Холостяк", 5 сезон, финал: Илья Глинников сделает свой выбор

3 июня 2017 года в 21:30 мск в эфир ТНТ выйдет финальный выпуск шоу "Холостяк", 5 сезон.

Три месяца назад герой проекта Илья Глинников познакомился с 25-ю участницами, и сегодня их осталось только две - красавица Екатерина Никулина и загадочная Мадина Тамова, однако заветное кольцо от холостяка достанется только одной из них.

"Ни за что я не мог поверить, что в этом шоу можно найти свою ужшкммт любовь. Но я сделал свой выбор, и сделал его сердцем", - прокомментировал Илья Глинников финал шоу "Холостяк", 5 сезон.

Перед этим у каждой девушки будет последний шанс доказать холостяку искренность своих чувств - они устроят ему собственные свидания.

Финалистки подготовили для Глинникова собственные свидания и сюрпризы. Катя Никулина уже заявила, что намерена проверить, насколько идеален Холостяк. А вот Мадина, судя по всему, проверять Илью не собирается. Как девушка мудрая, а именно так ее охарактеризовали родственники главного холостяка страны, она подоготовила для Ильи приятные сюрпризы. Ведь, «если плакать, то только от счастья», уверена Мадина.

"В каждом поступке моей избранницы говорят ее ценности, характер, благородство и достоинство. Она заполнила мое сердце полностью, и я уже не представляю жизни без нее. Наше чувство только-только зародилось, но если нам удастся вместе доехать до последней станции, я буду самым счастливым человеком на свете!" - признался актер.

"Холостяк", 5 сезон, Финал шоу на ТНТ 3 июня 2017. ВИДЕО анонс
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