Гороскоп на сегодня, 3 июня 2017, для всех знаков Зодиака

Что приготовили звезды 3 июня 2017 - читайте в материале TopNews.

Гороскоп на сегодня, Овен

У Овнов сегодня возможны дополнительные расходы. Астрологи не исключают, что сегодня вы сделаете ценное приобретение в долг. Период не подходит для того, чтобы садиться на жесткую диету: скорее всего, вашего благоразумия хватит ненадолго и вы не сможете отказать себе в любимых лакомствах. В конце дня вы захотите простора и свободы. Духовные интересы могут ужшкммт взять верх над материальными. Возможно, вас осенит очередная гениальная идея или охватит спортивный азарт.

Гороскоп на сегодня, Телец

Отношение к людям и событиям Тельцов сегодня не слишком объективно. Трезвому взгляду на мир могут мешать сентиментальность, упрямство, ослепление какими-либо идеологическими установками. Не исключен чрезмерный аппетит и связанный с ним набор веса. В конце дня появится соблазн махнуть рукой на условности и перейти от желаний к действиям. Помните, что ваши эксперименты небезопасны.

Гороскоп на сегодня, Близнецы

Близнецам рекомендуется перенести на первую половину дня решение финансовых проблем и совершение крупных покупок. Не исключены напряжённые отношения с партнёром на этой почве. Попытка утаить что-либо может дорого вам обойтись, а в конце дня остерегайтесь иллюзорных двойственных целей и призрачных планов. Не лишним будет держать связь с друзьями: именно они подскажут вам оригинальный путь или откроют глаза на правду.

Гороскоп на сегодня, Рак

Сегодня Раков отличает повышенный энтузиазм. Представители этого знака склонны сквозь пальцы смотреть на свои неудачи и человеческие недостатки. Также вы можете идеализировать своих друзей или учителей, приписывая им несуществующие достоинства или возлагая на них несбыточные надежды. Вечером готовьтесь сменить прежнюю тактику на более гибкую. В контактах с людьми издалека за внешней гладкостью и дружелюбием может таиться обман.

Гороскоп на сегодня, Лев

В первой половине дня эмоциональная неустойчивость помешает Львам действовать в своих же собственных интересах. Представители этого знака могут быть чересчур амбициозными, расточительными или впечатлительными, гнаться за внешним блеском, пускать окружающим пыль в глаза. Расслабиться и получить удовольствие от жизни удастся ближе к вечеру. Сегодня отличное время для дружеской вечеринки, свидания, пикника, посещения клуба, творческой акции.

Гороскоп на сегодня, Дева

Сегодня для Дев имеет особое значение взаимодействие с близкими и дальними родственниками: духовная связь с ними может быть не менее важной, чем кровные узы или материальная зависимость. Возможна религиозность, авантюрные наклонности, потребность в общении с авторитетными людьми. Есть шанс встретиться с другом, учителем, человеком издалека. Вечером не исключены перемены и странности в семье, в браке.

Гороскоп на сегодня, Весы

Аскетизм и сдержанность вряд ли сегодня понадобятся Весам. Астрологи рекомендуют смотреть на жизнь шире, не упускайть возможность обогатиться материально и (или) духовно. В первой половине дня возможны крупные покупки, на которые вы потратите значительную часть своих сбережений. В конце дня не исключена неожиданная встреча с другом. Непредвиденная короткая поездка может сопровождаться путаницей и недоразумениями.

Гороскоп на сегодня, Скорпион

В первой половине суток Скорпионов может отличать чрезмерная эмоциональность, лень, впечатлительность, чувственность. В этот период возможна избыточная религиозность, проявления гордыни, неумение сдерживать свои аппетиты, неспособность вовремя остановиться в финансовых тратах. Не исключено непонимание с любимым человеком или партнёром по браку. Вечерние события дадут вашим переживаниям и действиям новый неожиданный импульс.

Гороскоп на сегодня, Стрелец

Утром Стрельцы могут отличаться упрямством, скрытностью, погруженностью в себя. Момент подходит для временного уединения, чувственных удовольствий, сентиментальных воспоминаний. Возможны проблемы со здоровьем, вызванные какими-либо излишествами. Вечером вы вновь будете азартны и полны новых планов, вам может выпасть удачный шанс. Избегайте заблуждений и обмана. В домашней жизни возможна неясность.

Гороскоп на сегодня, Козерог

Атмосфера первой половины суток призывает Козерогов наслаждаться жизнью во всех ее проявлениях. Астрологи не рекомендуют начинать новых дел. Время подходит для отдыха и пребывания в дружеской компании. Не исключен особый интерес к кулинарному творчеству, музыке, эротике. В конце дня возможна склонность к уединению, оригинальности, игре воображения, философствованию, религии, изучению чужих обычаев, общению с людьми издалека.

Гороскоп на сегодня, Водолей

В первой половине суток Водолеям лучше не ввязываться в авантюры: чем больше куш, тем выше вероятность проигрыша и связанных с ним огорчений. В любви возможна излишняя страстность, мешающая объективно взглянуть на объект своих чувств. В конце дня не пропустите шанс пообщаться с единомышленниками, посетить незнакомую компанию, поучаствовать в эксперименте. Не исключено, что в результате у вас появится новый друг.

Гороскоп на сегодня, Рыбы

Авантюрные начинания Рыб сулят вам успех лишь в первой половине дня. В этот период представители этого знака получат от них удовольствие и пользу. Постарайтесь не идеализировать людей, которых уважаете, и не забывайте, что у них тоже есть свои недостатки. Вечером резко возрастает вероятность обольщений и вызванных ими дальнейших разочарований. Сегодня не пытайтесь кого-то обмануть, вы рискуете сами стать жертвой своей лжи.