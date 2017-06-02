В России в 2018 году появятся электронные трудовые книжки

Разработка проекта по переводу россиян на электронные трудовые книжки вышла на финишную прямую.

В Минтруде заявили, что готовы начать перевод россиян на электронные трудовые книжки в России уже в будущем году. В переходный период также будут действовать и обычные бумажные. Об этом сообщает НТВ со ссылкой на заявление вице-премьера Ольги Голодец.

"Сегодня Минтруд очень активно на эту тему работает", — рассказала чиновник, добавив, что проект внедрения электронных трудовых книжек является очень востребованным ужшкммт на сегодняшний день.

По ее словам, разработка проекта по переводу россиян на электронные трудовые книжки вышла на финишную прямую. В настоящий момент Минтруд работает над тем, чтобы согласовать все позиции по этому вопросу с работодателями и профсоюзами.

"Если нам удастся достичь согласия — здесь разные позиции у работодателей, у профсоюзов — я надеюсь, что мы всё-таки придём к консенсусу на эту тему и мы сможем эту опцию предоставить уже с 1 января", — добавила она.

Уже сейчас вся информация о стаже россиян есть в электронном виде. Любой человек может посмотреть свой стаж, страховые взносы работодателя и прочую информацию в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда.