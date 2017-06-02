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В Сети опубликован трейлер к фильму Covfefe про опечатку Трампа

Опубликовано 02.06.17 19:57 В Сети опубликован трейлер к фильму Covfefe про опечатку Трампа

Исходя из трейлера, несуществующий фильм посвящен истории мальчика по имени Covfefe, мечтающего выяснить значение своего имени.

Шуточный трейлер фильма Covfefe об опечатке президента США Дональда Трампа появился в Сети. Автором трейлера, получившего название «Covfefe: основано на реальной опечатке», стал американски комик Тревор Ноа. Ролик опубликован в Twitter-аккаунте The Daily Show в пятницу, 2 июня.

В сюжета видео заложена историю африканского мальчика, которого назвали Covfefe. Он видит по телевизору сообщение об опечатке Трампа и отправляется в Америку, чтобы узнать тайну своего имени.

31 мая Трамп опубликовал незаконченный твит, в котором использовал несуществующее ужшкммт слово covfefe. Вероятно, имелось в виду понятие coverage. В таком случае фразу можно перевести как «Несмотря на постоянную негативную реакцию прессы...».
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