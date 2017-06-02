Путин подшутил над американской ведущей на ПМЭФ

Между тем австрийский канцлер Кристиан Керн рассказал, что его уважение к президенту России возросло после ПМЭФ.

Президент России Владимир Путин завершил пленарную сессию в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) шуткой на тему многополярного мира, сообщает "Лента.Ру".

Так, американская телеведущая Магин Келли, модерирующая дискуссию, дала Владимиру Путину заключительное слово и попросила ответить, что объединяет все присутствующие в зале страны.

"Вот мы сидим, обсуждаем много проблем — представитель Индии, одной из крупнейших стран мира, Россия тоже имеет какое-то значение, представитель Евросоюза, представитель малой страны на постсоветском пространстве, то есть ужшкммт все регионы представлены. И вот господин Додон сказал, что мир перестал быть однополярным. Нет, американка сидит всеми командует, мне последнее слово дала", - сказал он.

"Такой однополярный мир, с таким качеством проведения дискуссии, думаю, что всех нас устраивает. Мы, в любом случае, поблагодарим нашу сегодняшнюю ведущую", — добавил президент РФ.

Между тем австрийский канцлер Кристиан Керн рассказал, что его уважение к президенту России Владимиру Путину возросло после пленарного заседания Петербургского экономического форума (ПМЭФ), передает «Интерфакс».

Как отмечается, восхищение Керна вызвала манера общения, которую Путин выбрал для дискуссии с американской журналисткой Мегин Келли, модерировавшей мероприятие. «Я не знал изначально о ведущей, но потом мне сказали, и я еще больше вас за это уважаю, потому что я бы, наверное, на такое не решился», — заявил канцлер.

Пленарное заседание ПМЭФ, в котором приняли участие Путин, Керн, президент Молдавии Игорь Додон и премьер-министр Индии Нарендра Моди, состоялось 2 июня. В заключительном слове российский лидер подколол Келли.