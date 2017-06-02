Черногория запретила въезд в страну Кадырову, Патрушеву и Рогозину

Около 150 граждан России и Украины попали в чёрный список Черногории из-за Крыма.

Власти Черногории решили внести в чёрный список 149 граждан России и Украины, запретив им посещать страну. Это связано с тем, что они якобы поддерживают политику, подрывающую суверенитет и независимость Незалежной, пишет Лайф со ссылкой на местное издание b92.

По данным СМИ, черногорские власти сформировали список, основываясь на решении Европейского совета. Причём теперь въезжать в страну нельзя вице-премьеру РФ Дмитрию Рогозину, секретарю Совбеза Николаю Патрушеву, главе Чечни Рамзану Кадырову и многим другим.

При этом, кто именно из украинцев попал в чёрный ужшкммт список, издание не сообщает.

При этом черногорские СМИ ранее сообщали, что премьер-министру Черногории Душко Марковичу, бывшему премьеру Мило Джукановичу и спикеру парламента страны Ивану Брайовичу, а также ряду других черногорских политиков запрещен въезд в Россию в связи с попаданием в санкционные списки РФ, пишет "Интерфакс".

Отвечая на вопрос журналистов, известно ли Кремлю что-либо о якобы запрете на въезд в РФ премьеру и экс-премьеру Черногории, а также спикеру парламента этой страны, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал: "Нет, ничего не известно".

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что граждане Черногории, желающие посетить Россию, должны выяснять информацию о возможности въезда в страну в посольстве РФ в Черногории.

Страны НАТО 19 мая 2016 года подписали протокол о вступлении Черногории в альянс. Черногория официально станет 29-м членом НАТО 5 июня.