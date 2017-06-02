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В Сеть по ошибке попало обновление Windows 10, которое убивает мобильные устройства

Опубликовано 02.06.17 15:17 В Сеть по ошибке попало обновление Windows 10, которое убивает мобильные устройства

Разработчики случайно выпустили тестовую сборку операционной системы для обычных пользователей.

Компания Microsoft выпустила тестовую сборку Windows 10 под номером 16212 для участников программы Windows Insider, которая приводит к краху системы на мобильных устройствах. Портал MSPoweruser не рекомендует устанавливать новую версию ОС, пишет Лента.ру.

Сборка была выпущена по ошибке и не предназначена для пользователей. Возможность установить обновление доступна как пользователям с поздним (Slow Ring) и ранним (Fast Ring) доступом к тестовым версиям системы. Также сообщается, что апдейт был доступен некоторым юзерам без ужшкммт доступа к Windows Insider.

Обновление инициирует бесконечный цикл загрузок, тем самым выводя из строя смартфоны и планшеты на Windows 10. Для решения проблемы предлагается только полный сброс системы с помощью Windows Device Recovery Tool, что приведет к удалению файлов и обнуление настроек. На компьютерах со сборкой 16212 подобных проблем замечено не было, но устанавливать ее все равно не рекомендуется.

Windows Insider Program — программа предварительной оценки обновлений Windows 10 до их официального выхода, запущенная в сентябре 2014 года. В 2015 году она стала доступна для мобильных устройств.
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