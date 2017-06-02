"Мышь позорная": пьяный отец семейства на глазах детей устроил дебош в аэропорту Толмачево (ВИДЕО)

Дебошир сломал рамку металлодетектора в аэропорту Новосибирска, пытаясь прорваться на рейс в Анталью.

В аэропорту Толмачево Новосибирска сотрудникам транспортной полиции пришлось силой успокаивать одного из разбушевавшихся пассажиров перед вылетом его рейса в турецкую Анталью.

35-летний житель Новосибирска устроил дебош в зоне пограничного контроля. Он нецензурно оскорблял других авиапассажиров и пограничников, размахивал руками, пытался прорваться через турникет и сломал стационарную рамку металлоискателя в пункте досмотра таможенного поста.

Как сообщает МВД РФ, сотрудники транспортной ужшкммт полиции доставили возмутителя общественного порядка в дежурную часть и составили в его отношении административный протокол по ч. 2 ст. 20.1 ("Мелкое хулиганство") КоАП РФ. Сумма причиненного им ущерба устанавливается. Проводится доследственная проверка по факту оскорбления и применения насилия к представителю власти, говорится в сообщении.

Видеозапись скандала, из-за которого семья новосибирцев с двумя детьми не попала на отдых, была опубликована в Сети.

Недовольный длительным ожиданием в очереди глава семейства сначала отпустил несколько гневных комментариев в адрес сотрудницы погранслужбы, обозвав ее "мышью позорной", а затем принялся угрожать ей и появившимся сотрудникам полиции и попытался сломать дверь, чтобы его семья могла пройти на посадку.

В итоге правоохранители скрутили сопротивлявшегося дебошира, но тот продолжал сыпать оскорблениями, а в отделении полиции набросился сотрудника.

Беседа с нарушителем была отложена на несколько часов, пока тот не протрезвел. Добавим, что жена и дети буяна отказались лететь в Турцию без него.

Напомним, в апреле президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий уголовную ответственность для дебоширов на всех видах транспорта, включая авиационный. Также этот закон позволяет авиакомпаниям создавать черные списки пассажиров, которым может быть отказано в перевозке.