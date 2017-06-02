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Ведущий "Первого канала" подаёт в суд на девушку из-за обвинений в изнасиловании

Опубликовано 02.06.17 13:58 Ведущий "Первого канала" подаёт в суд на девушку из-за обвинений в изнасиловании

Роман Будников подал иск о защите чести и достоинства.

Резонансная история о том, что ведущего программы "Фазенда" на "Первом канале" Романа Будникова обвиняют в изнасиловании получила свое продолжение.

Как рассказала массажистка, обвинившая шоумена в надругательстве, 44-летний Будников вызвал её на дом, чтобы та оказала ему профессиональную услугу. После чего девушка обратилась в полицию с заявлением об избиении и изнасиловании. Однако, не обнаружив доказательной базы, правоохранители отказались возбуждать уголовное дело, и девушка стала активно распространять информацию ужшкммт в СМИ и, по словам телеведущего, шантажировать его по телефону.

В итоге Роман решил перевести конфликт в правовое поле и подал иск о защите чести и достоинства.

"В любое время я готов встретиться с девушкой в суде, дать показания и пройти проверку на детекторе лжи. Посоветовавшись с юристом, я решил, что всё происходящее — это не просто неприятная история, от которой можно легко отмахнуться. Обвинения в мой адрес слишком серьёзные. Я намереваюсь обратиться в суд и в полицию с иском о защите чести и достоинства личности", - цитирует ведущего Life.
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