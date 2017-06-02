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Дима Билан, последние новости 2017: певец победил болезнь и поправился до 83 кг (ФОТО)

Опубликовано 02.06.17 13:04 Дима Билан, последние новости 2017: певец победил болезнь и поправился до 83 кг (ФОТО)

По словам Димы Билана, сейчас его состоянию здоровья ничего не угрожает.

Дима Билан пошел на поправку - певец весит уже 83 кг

Не так давно российский поп-исполнитель Дима Билан шокировал своих поклонников сообщением о том, что медики обнаружили у него пять грыж позвоночника. Певец сильно похудел и стал весить 69 килограмм.

"Боли были такие, что не мог кошелёк открыть. Пальцы немели", - рассказывал он в интервью "Комсомольской правде".

Однако после съемок "Голоса" Дима Билан отправится на обследование в Израиль, где ужшкммт с ним работали медики, спасшие в свое время позвоночник олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко.

Теперь артист победил недуг: на "Детскую Новую волну" в Крым он приехал посвежевшим, набравшим оптимальный вес и в стильном костюме

"Как новенький!" - восхитились прекрасной формой певца его фанаты.

 

Кроме того, в интервью телеведущему Георгию Иващенко Билан признался, что его здоровью ничего не угрожает. В ответ Иващенко попросил Билана подкрепить слова фактами и пригласил Диму к напольным весам.

"83 кило! Отличный вес!" - сказал Билан.
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