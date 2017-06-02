Трамп объявил о выходе США из соглашения по климату и обрушил цены на нефть

Цены на нефть упали из-за решения Трампа выйти из Парижского соглашения по климату.

Мировые цены на нефть снижаются в пятницу, поскольку инвесторы обеспокоены решением президента США Дональда Трампа выйти из соглашения по климату, свидетельствуют данные торгов, которые приводит РИА Новости.

В четверг президент США Дональд Трамп объявил, что страна выходит из Парижского соглашения по климату. В своем выступлении он отметил, что Соединенные Штаты начнут переговоры по заключению нового соглашения в этой сфере. Инвесторы опасаются, что такое решение может ужшкммт спровоцировать бурение нефтяных скважин в США, которое будет способствовать глобальному переизбытку "черного золота" на рынке, пишет агентство Рейтер.

Парижское соглашение по климату — первое глобальное климатическое соглашение, подписанное 194 странами в декабре 2015 года, определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления.

В итоге утром в пятницу стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,55% — до 50,35 доллара за баррель. Цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,66%, до 48,04 доллара за баррель.

Сдерживают удешевление нефти лишь данные по ее запасам в США. Как сообщило Минэнерго страны, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 26 мая, снизились на 6,4 миллиона баррелей, или на 1,2% — до 509,9 миллиона баррелей. Аналитики полагали, что запасы снизились в меньшей степени — на 2,517 миллиона баррелей, или на 0,48% — до 513,783 миллиона баррелей.