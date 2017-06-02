«Страна обезлюдит»: Михалков сравнил Украину и Германией времен нацистского режима

Никита Михалков высказался по поводу запрета на его въезд на Украину.

Режиссер Никита Михалков сравнил Украину с Германией 1939 года. Как передает радиостанция «Говорит Москва», это он сделал, комментируя сообщение Службы безопасности Украины о том, что кинематографисту запрещен въезд в страну.

«Я на это реагирую так же, как если бы мне запретили въезд в Германию в 1939 году. Представьте себе Германию, 39 год. Человеку из Советского Союза запрещают въезд в Германию. Как он должен к этому относиться?», - заявил он.

По словам режиссёра, запрет никак не повлияет на ужшкммт его творческие планы: «Только сожалею, что огромное количество нормальных украинцев, которые находятся под невероятным режимом, носящим клиническое свойство, теряют возможность смотреть фильмы, читать книги, которые они хотели бы читать. Я тешу себя надеждой, что всё настоящее, как бы его ни охаивали, останется настоящим. Всё фуфло останется фуфлом. Если ничего не изменится в будущем, то это катастрофа, значение которой трудно преувеличить. Если ничего не изменится, Украина обезлюдит: часть погибнет, а часть уедет».

Ранее Служба безопасности Украины запретила въезд в страну и другим российским деятелям культуры и искусства: актёр Леонид Ярмольник, певица Надежда Бабкина, режиссёр Станислав Говорухин, писатель Михаил Задорнов, актёрам Ирине Алфёровой и Алексею Панину.