Ростовчанину, чей Porsche 911 Turbo S за 13 млн рублей разбили в ДТП при прохождении техосмотра, предложили мировое соглашение.

В Ростове-на-Дону местному автомобилисту, чей Porsche 911 Turbo S за 13 млн руб. разбили в ДТП при прохождении техосмотра, предложили мировое соглашение. Дилер пообещал пострадавшему точно такой же автомобиль с пробегом либо новый с доплатой. При этом в ГИБДД продолжается расследование обстоятельств ДТ, которое устроил находившийся за рулем Porshe сотрудник техцентра. Сам водитель утверждает, что в случившемся видноват второй участник аварии - водитель Honda, в которую он врезался.

По информации "Газета.ru", скандал в Ростове-на-Дону близок ужшкммт к урегулированию. Как рассказал пострадавший владелец Porsche Михаил Кобяцкий, руководство дилерского центра после получения досудебной претензии предложило пойти на мировую.

В качестве одного из вариантов урегулирования конфликта стало приобретение точно такой же новой модели, но с доплатой с учетом стоимости разбитого автомобиля в 2017 году. Другой вариант, над котором также раздумывает автомобилист — замена утраченного автомобиля на аналогичный, но с пробегом.

Кобяцкий отметил, что такие варианты урегулирования конфликта в целом его устраивают, но изначально разгневанный владелец роскошного спорткара и вовсе требовал полностью новый автомобиль или же возмещение его стоимости в двойном размере. Однако эксперты прочили пострадавшему лишь возмещение через суд стоимости ремонта. Вместе с тем автомобилист отмечает, что окончательного соглашения пока нет: руководство автосалона действует очень медленно.